تنظيم 6 ضبوط تموينية بحق عددٍ من المخابز في مدينة الحسكة

الحسكة-سانا‏

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة ‏الحسكة اليوم الإثنين ستة ضبوطٍ تموينية بحق عددٍ من المخابز ‏المخالفة، وذلك خلال جولةٍ رقابية نفذتها دورياتها على مخابز في ‏مدينة الحسكة.‏

وأفاد معاون مدير المديرية حسام الدين جويد في تصريحٍ لمراسل ‏سانا بأن الضبوط نُظمت بحق أصحاب المخابز المخالفة وفق ‏الأنظمة التموينية النافذة، وذلك في إطار متابعة عمل الأفران ‏والتحقق من جودة الخبز المُنتج، ومطابقته للمواصفات المعتمدة ‏من حيث الوزن والقطر، إضافةً إلى الالتزام بالأسعار المحددة.‏

وشدد جويد على استمرار الجولات الرقابية لمتابعة عمل ‏المخابز، وضمان التزامها بالمعايير المحددة، ما يُسهم في حماية ‏حقوق المواطنين وضمان حصولهم على مادة الخبز بالمواصفات ‏المطلوبة.‏

وكانت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الحسكة ‏نظمت في الثالث من الشهر الجاري 10 ضبوطٍ تموينية بحق ‏عددٍ من المخابز في مدن القامشلي وعامودا والدرباسية، ‏لمخالفاتٍ شملت نقص وزن ‏ربطات الخبز، وتدني جودة ‏الرغيف، وعدم الالتزام بشروط النظافة ‏والسلامة الصحية.‏