تنظيم 6 ضبوط تموينية بحق عددٍ من المخابز في مدينة الحسكة

الحسكة-سانا
نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة الحسكة اليوم الإثنين ستة ضبوطٍ تموينية بحق عددٍ من المخابز المخالفة، وذلك خلال جولةٍ رقابية نفذتها دورياتها على مخابز في مدينة الحسكة.
وأفاد معاون مدير المديرية حسام الدين جويد في تصريحٍ لمراسل سانا بأن الضبوط نُظمت بحق أصحاب المخابز المخالفة وفق الأنظمة التموينية النافذة، وذلك في إطار متابعة عمل الأفران والتحقق من جودة الخبز المُنتج، ومطابقته للمواصفات المعتمدة من حيث الوزن والقطر، إضافةً إلى الالتزام بالأسعار المحددة.
وشدد جويد على استمرار الجولات الرقابية لمتابعة عمل المخابز، وضمان التزامها بالمعايير المحددة، ما يُسهم في حماية حقوق المواطنين وضمان حصولهم على مادة الخبز بالمواصفات المطلوبة.
وكانت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الحسكة نظمت في الثالث من الشهر الجاري 10 ضبوطٍ تموينية بحق عددٍ من المخابز في مدن القامشلي وعامودا والدرباسية، لمخالفاتٍ شملت نقص وزن ربطات الخبز، وتدني جودة الرغيف، وعدم الالتزام بشروط النظافة والسلامة الصحية.