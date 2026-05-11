وزير التعليم العالي: تصديق ما يقارب 18 ألف شهادة ‏جامعية خاصة في سوريا ‏

دمشق-سانا‏

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان ‏الحلبي أنه تمّ تصديق ما يقارب 18 ألف شهادة جامعية ‏واردة من ‏الجامعات الخاصة في الجمهورية العربية ‏السورية، بما في ذلك الشهادات التي كان صدورها متوقفاً ‏سابقاً على الامتحان ‏الطبي الموحد عن كل الأعوام ‏الماضية، وذلك استناداً إلى القرار رقم 194 تاريخ 22-6-2025.

وأوضح الوزير الحلبي عبر صفحته الرسمية على ‏فيسبوك اليوم الإثنين أن هذه الخطوة تأتي في إطار ‏المتابعة المباشرة ‏لملفات الطلبة والخريجين، وضمن ‏جهود الوزارة لمعالجة الملفات العالقة، وتسهيل إجراءات ‏التخرج والتصديق أمام الطلبة ‏والخريجين، بما يضمن ‏حفظ حقوقهم الأكاديمية وتسريع اندماجهم في مسارات ‏العمل والدراسات العليا داخل سورية ‏وخارجها‎.‎

ولفت الحلبي إلى أن الوزارة تواصل العمل بوتيرة ‏متسارعة على مختلف الملفات الأكاديمية والخدمية، ‏انطلاقاً من حرصها ‏على تطوير كفاءة الأداء المؤسسي ‏وتقديم أفضل الخدمات التعليمية والإدارية للطلبة في ‏مختلف الجامعات السورية‎.‎

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نظمت ‏مؤخراً، ورشة عمل متخصصة لتنظيم آليات تصديق ‏الوثائق الجامعية ‏الصادرة عن الجامعات الخاصة، ‏وتعزيز التزامها وضمان توافقها مع الأنظمة الوزارية ‏المعتمدة كما جرى مناقشة اعتماد ‏الجامعات آلية موحّدة ‏لتصديق كشوف العلامات ومصدقات التخرج والشهادات ‏الكرتونية، وبحثت المخالفات الجامعية ‏وملفات “بدل ‏التالف وتصحيح الشهادات” تمهيداً لرفع مقترح قرار ‏نهائي إلى مجلس التعليم العالي‎.‎

وتشكل الجامعات الخاصة في سوريا جزءاً تكاملياً من ‏منظومة التعليم العالي، وتلعب دوراً مهماً في تخفيف ‏الضغط عن ‏الجامعات الحكومية، وتوفير اختصاصات ‏نوعية تلبي حاجة سوق العمل، وتعزيز البحث العلمي، ‏ودعم عجلة التنمية ‏الاقتصادية والاجتماعية من خلال بناء ‏شراكات أكاديمية وتطوير البنية التعليمية‎.‎