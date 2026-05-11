وزير التعليم العالي: تصديق ما يقارب 18 ألف شهادة ‏جامعية خاصة في سوريا ‏

دمشق-سانا
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي أنه تمّ تصديق ما يقارب 18 ألف شهادة جامعية واردة من الجامعات الخاصة في الجمهورية العربية السورية، بما في ذلك الشهادات التي كان صدورها متوقفاً سابقاً على الامتحان الطبي الموحد عن كل الأعوام الماضية، وذلك استناداً إلى القرار رقم 194 تاريخ 22-6-2025.
وأوضح الوزير الحلبي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك اليوم الإثنين أن هذه الخطوة تأتي في إطار المتابعة المباشرة لملفات الطلبة والخريجين، وضمن جهود الوزارة لمعالجة الملفات العالقة، وتسهيل إجراءات التخرج والتصديق أمام الطلبة والخريجين، بما يضمن حفظ حقوقهم الأكاديمية وتسريع اندماجهم في مسارات العمل والدراسات العليا داخل سورية وخارجها.
ولفت الحلبي إلى أن الوزارة تواصل العمل بوتيرة متسارعة على مختلف الملفات الأكاديمية والخدمية، انطلاقاً من حرصها على تطوير كفاءة الأداء المؤسسي وتقديم أفضل الخدمات التعليمية والإدارية للطلبة في مختلف الجامعات السورية.
وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نظمت مؤخراً، ورشة عمل متخصصة لتنظيم آليات تصديق الوثائق الجامعية الصادرة عن الجامعات الخاصة، وتعزيز التزامها وضمان توافقها مع الأنظمة الوزارية المعتمدة كما جرى مناقشة اعتماد الجامعات آلية موحّدة لتصديق كشوف العلامات ومصدقات التخرج والشهادات الكرتونية، وبحثت المخالفات الجامعية وملفات “بدل التالف وتصحيح الشهادات” تمهيداً لرفع مقترح قرار نهائي إلى مجلس التعليم العالي.
وتشكل الجامعات الخاصة في سوريا جزءاً تكاملياً من منظومة التعليم العالي، وتلعب دوراً مهماً في تخفيف الضغط عن الجامعات الحكومية، وتوفير اختصاصات نوعية تلبي حاجة سوق العمل، وتعزيز البحث العلمي، ودعم عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال بناء شراكات أكاديمية وتطوير البنية التعليمية.