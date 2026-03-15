معهد اللغات بجامعة دمشق يعلن 5 نيسان موعداً لامتحان لغة الماجستير للموفدين

دمشق-سانا

أعلن المعهد العالي للغات في جامعة دمشق، اليوم الأحد، عن إجراء امتحان لغة أجنبية جديد للقيد في درجة الماجستير للموفدين حصراً، وذلك يوم الأحد 5 نيسان 2026 عند الساعة الثانية عشرة ظهراً.

وأوضح المعهد أن التسجيل للامتحان يبدأ من يوم الأحد 29-3-2026 ولغاية يوم الثلاثاء 31-3-2026، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، على أن يقتصر التسجيل يوم الثلاثاء على الفترة بين التاسعة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً.

وبين المعهد أن الأوراق المطلوبة تتضمن:

-طلباً خطياً من النافذة الواحدة في المعهد (المكتب B18)، مرفقاً بطابع مالي وبحث علمي.

-وصل رسم التسجيل لامتحان اللغة للقيد بدرجة الماجستير بقيمة (400 ليرة سورية جديدة) من النافذة الواحدة بالمعهد يسدده الطالب في أي فرع من فروع المصرف العقاري.

-صورة عن الهوية الشخصية أو إخراج قيد مدني عليه صورة شخصية.

-صورتين شخصيتين حديثتين.

-صورة مصدقة عن وثيقة التخرج أو صورة مصدقة عن إشعار التخرج بمعدل جيد على الأقل.

-صورة عن قرار الإيفاد.

وأشار المعهد إلى أن التسجيل يتم من قبل صاحب العلاقة حصراً.

وكان المعهد أجرى امتحان لغة أجنبية للقيد في درجة الماجستير في 25 شباط الماضي، ويُعدّ النجاح في هذا الامتحان شرطاً أساسياً للقبول في برامج الماجستير والدكتوراه في الجامعات السورية.