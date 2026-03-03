ترميم مبنى السجل العقاري في معرة النعمان يكتمل تمهيداً لإعادة افتتاحه

إدلب-سانا

أنهت دائرة العلاقات المسكونية والتنمية في بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس (GOPA)، وبتمويل من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أعمال ترميم وتجهيز مبنى السجل العقاري في مدينة معرة النعمان بريف إدلب، وصدقت لجنة الاستلام اليوم الثلاثاء على الأعمال المنفذة تمهيداً لإعادة افتتاح المبنى ووضعه في الخدمة.

فحص الأعمال المنفذة

وأوضح عضو لجنة الاستلام المهندس إبراهيم بزارة أن اللجنة كشفت على الأعمال التي نفذها متعهد البناء، وتشمل استبدال الأرضيات ودهان الغرف والمبنى، وتركيب منظومة طاقة شمسية، إضافة إلى صيانة شبكة الصرف الصحي وإعادة تأهيلها، بعد الأضرار الكبيرة التي لحقت بالمبنى جراء قصف النظام البائد والتخريب.

أهمية إعادة تأهيل المبنى

من جهته، أكد المهندس رياض زرز، منسق البرنامج الهندسي في دائرة العلاقات المسكونية والتنمية في منطقتي حلب وإدلب، أن المشروع يهدف إلى تسهيل حصول الأهالي على الوثائق العقارية بعد أن كان المبنى خارج الخدمة بشكل كامل، وبيّن أنه جرى التنسيق مع البلدية لإعادة افتتاح المبنى فور انتهاء التجهيزات، نظراً للحاجة الملحّة إلى خدماته في المنطقة.

وأضاف زرز: إن أعمال الترميم شملت الطوابق الثلاثة للمبنى ليعود إلى الخدمة بشكل متكامل، ما يتيح للأهالي إنجاز معاملاتهم دون الحاجة للسفر إلى إدلب أو حلب، للحصول على بيان قيد عقاري أو وثائق من دائرة المساحة.

وأوضح أن المشروع في مرحلة التسليم النهائي لمديرية المصالح العقارية، على أن يوضع في الخدمة خلال أسبوع.

يذكر أن إعادة افتتاح مبنى السجل العقاري في منطقة معرة النعمان وريفها، من شأنها أن تسهم في تخفيف معاناة الأهالي في إنجاز معاملاتهم العقارية، وتعزز عوامل الاستقرار لديهم، وتسرّع عودة المهجرين قسراً إلى مناطقهم.