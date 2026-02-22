معاون وزير الأشغال العامة والإسكان يتفقد أعمال إعادة تأهيل جسر الرشيد في الرقة

الرقة-سانا

تفقد معاون وزير الأشغال العامة والإسكان للشؤون الفنية ماهر خلوف والوفد المرافق، أمس السبت، أعمال إعادة تأهيل جسر الرقة الرئيسي “الرشيد” واطلع على واقع التنفيذ والخطوات الفنية الجارية في الموقع.

وفي تصريح لمراسلة سانا، أوضح خلوف، أن ورشات العمل، باشرت أولى مراحل التنفيذ الهندسي، بعد نقل المواد التي كانت موضوعة على الجسر ضمن مبادرة شعبية، لافتاً إلى أن الانطلاقة الفعلية للمشروع جاءت بعد تجهيز الموقع، وإزالة العوائق التي كانت تحول دون بدء الأعمال الفنية المتخصصة.

وبيّن معاون وزير الأشغال العامة والإسكان للشؤون الفنية، أن المرحلة الأولى من العمل تتضمن إزالة الأتربة والمواد الردمية التي وُضعت سابقاً بهدف فتح الطريق بشكل مؤقت، يلي ذلك تكسير البلاطات البيتونية المدمرة، ثم الكشف على الركائز الإنشائية ومعالجتها وفق الأصول الفنية المعتمدة.

وأكد خلوف، أن الفرق الهندسية المتخصصة تعمل على تجهيز قاعدة صلبة تشكل الأساس اللازم لعمليات الصب اللاحقة، تمهيداً لتركيب البلاطات التي ستعيد للجسر متانته ووظيفته الإنشائية، مشيراً إلى أن الوزارة تتابع جميع مراحل العمل بدقة، وأن أي ملاحظة فنية تظهر خلال التنفيذ، سيتم التعامل معها فوراً لضمان إنجاز المشروع وفق أعلى المعايير الهندسية.

وكانت المؤسسة السورية للبناء والتشييد فرع الرقة، بدأت في تنفيذ أعمال إعادة تأهيل الجسر، بعد الأضرار الكبيرة التي لحقت به جراء تدميره من قبل تنظيم قسد.

ويُعد جسر الرقة القديم أحد المعابر الحيوية التي تربط ضفتي نهر الفرات، وتعرض لأضرار كبيرة خلال فترة سيطرة تنظيم قسد على المنطقة، وتعمل وزارة الأشغال العامة والإسكان عبر مؤسساتها الإنشائية على إعادة تأهيل الجسر ضمن خطة شاملة.