الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية تنظم ملتقى تعريفياً لطلاب الشهادة ‏الثانوية في حمص

حمص-سانا

نظمت الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية اليوم الأربعاء ملتقى تعريفياً ‏في المركز الثقافي بمدينة حمص بهدف تعريف طلاب الشهادة الثانوية ‏باختصاصاتها وبرامجها التعليمية، وشروط وآليات القبول والتسجيل، ‏والميزات التي توفرها للطلاب‎.‎

وأوضح رئيس الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية الدكتور محمد وائل ‏خالد في تصريح لمراسل سانا أن الملتقى يأتي في إطار تعريف ‏طلاب الشهادة الثانوية من الفرعين العلمي والأدبي بالجامعة ‏واختصاصاتها وآلية الانتساب إليها، بدءاً من المفاضلة العامة التي ‏تجريها وزارة التعليم العالي، وصولاً إلى التسجيل المباشر في ‏الكليات التي سيتم إطلاقها‎.‎

اختصاصات الجامعة

وأشار خالد إلى أن الجامعة ستطلق هذا العام عدداً من الكليات ‏والبرامج التعليمية، من بينها الكلية البرية التي سيكون مركزها في ‏مدينة حمص، وتضم برامج في الهندسة الميكانيكية والإلكترونية ‏وهندسة المعلوماتية والميكاترونيكس، إضافة إلى الكلية البحرية ‏ومركزها في دمشق، والكلية الجوية التي ستبدأ هذا العام بتدريس ‏هندسة الطيران، على أن تضاف برامج واختصاصات جديدة خلال ‏الأعوام القادمة‎.‎

وأوضح خالد أن الجامعة تضم كذلك المعهد العالي للعلوم التطبيقية ‏والتكنولوجيا في دمشق، ويشمل اختصاصات في المعلوماتية بشقيها ‏البرمجيات والشبكات والاتصالات، إضافة إلى افتتاح قسم جديد ‏للهندسة الكيميائية هذا العام، إضافة إلى قسم هندسة الطيران في فرع ‏المعهد بمدينة حلب، وكلية العلوم الإنسانية والإدارية التي سيكون ‏مركزها دمشق، وتشمل حالياً اختصاصات التاريخ والاقتصاد ‏والإدارة‎.‎

شروط القبول

ولفت إلى أن الجامعة تقدم للطلاب عدداً من الميزات، موضحاً أن ‏شروط القبول تتضمن حصول المتقدم على معدل لا يقل عن 70 ‏بالمئة، وألا يتجاوز عمره 23 عاماً، مبيناً أن هذا العام سيشهد إتاحة ‏فرص الانتساب إلى مؤسسات وزارة الدفاع بصورة سلسة وعادلة ‏أمام الطلاب المستوفين للشروط‎.‎

تمكين الطلبة من اختيار مساراتهم التعليمية

وأكد أن الهدف من إقامة الملتقى هو إيصال المعلومات المتعلقة ‏بالجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية إلى مختلف شرائح المجتمع، ولا ‏سيما طلاب الشهادة الثانوية في المحافظات السورية، وتمكينهم من ‏اتخاذ خياراتهم التعليمية على أساس معرفة واضحة بالاختصاصات ‏وشروط القبول ومستقبل الدراسة فيها‎.‎

من جهته أشار الطالب نضال القاسم إلى أن الملتقى أتاح له ولزملائه ‏فرصة التعرف بشكل أوضح على أقسام الجامعة والرغبات المتاحة ‏وآليات التسجيل وشروط القبول وأماكن الكليات ومدد الدراسة، ‏معتبراً أن المعلومات المقدمة ساعدتهم على تكوين صورة أوضح عن ‏مستقبلهم الدراسي والمهني بعد التخرج‎.‎

حضر الملتقى عضو الهيئة الاستشارية في وزارة الدفاع اللواء سليم ‏إدريس، وعدد من الطلاب والمهتمين‎.‎

وتأتي إقامة الملتقى ضمن جهود الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية ‏للتعريف ببرامجها الأكاديمية ومساراتها التعليمية أمام الطلاب ‏الراغبين بالالتحاق بها‎.‎

وتعد الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية المحدثة في تموز الماضي، ‏بموجب المرسوم ‏رقم147، صرحاً أكاديمياً متخصصاً في مجالات ‏العلوم الدفاعية، يهدف إلى بناء بيئة ‏تعليمية وبحثية تواكب متطلبات ‏التطور في المجالات العسكرية.‏