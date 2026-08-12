الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية تنظم ملتقى تعريفياً لطلاب الشهادة ‏الثانوية في حمص

حمص-سانا
نظمت الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية اليوم الأربعاء ملتقى تعريفياً في المركز الثقافي بمدينة حمص بهدف تعريف طلاب الشهادة الثانوية باختصاصاتها وبرامجها التعليمية، وشروط وآليات القبول والتسجيل، والميزات التي توفرها للطلاب.
وأوضح رئيس الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية الدكتور محمد وائل خالد في تصريح لمراسل سانا أن الملتقى يأتي في إطار تعريف طلاب الشهادة الثانوية من الفرعين العلمي والأدبي بالجامعة واختصاصاتها وآلية الانتساب إليها، بدءاً من المفاضلة العامة التي تجريها وزارة التعليم العالي، وصولاً إلى التسجيل المباشر في الكليات التي سيتم إطلاقها.
اختصاصات الجامعة
وأشار خالد إلى أن الجامعة ستطلق هذا العام عدداً من الكليات والبرامج التعليمية، من بينها الكلية البرية التي سيكون مركزها في مدينة حمص، وتضم برامج في الهندسة الميكانيكية والإلكترونية وهندسة المعلوماتية والميكاترونيكس، إضافة إلى الكلية البحرية ومركزها في دمشق، والكلية الجوية التي ستبدأ هذا العام بتدريس هندسة الطيران، على أن تضاف برامج واختصاصات جديدة خلال الأعوام القادمة.
وأوضح خالد أن الجامعة تضم كذلك المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا في دمشق، ويشمل اختصاصات في المعلوماتية بشقيها البرمجيات والشبكات والاتصالات، إضافة إلى افتتاح قسم جديد للهندسة الكيميائية هذا العام، إضافة إلى قسم هندسة الطيران في فرع المعهد بمدينة حلب، وكلية العلوم الإنسانية والإدارية التي سيكون مركزها دمشق، وتشمل حالياً اختصاصات التاريخ والاقتصاد والإدارة.
شروط القبول
ولفت إلى أن الجامعة تقدم للطلاب عدداً من الميزات، موضحاً أن شروط القبول تتضمن حصول المتقدم على معدل لا يقل عن 70 بالمئة، وألا يتجاوز عمره 23 عاماً، مبيناً أن هذا العام سيشهد إتاحة فرص الانتساب إلى مؤسسات وزارة الدفاع بصورة سلسة وعادلة أمام الطلاب المستوفين للشروط.
تمكين الطلبة من اختيار مساراتهم التعليمية
وأكد أن الهدف من إقامة الملتقى هو إيصال المعلومات المتعلقة بالجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية إلى مختلف شرائح المجتمع، ولا سيما طلاب الشهادة الثانوية في المحافظات السورية، وتمكينهم من اتخاذ خياراتهم التعليمية على أساس معرفة واضحة بالاختصاصات وشروط القبول ومستقبل الدراسة فيها.
من جهته أشار الطالب نضال القاسم إلى أن الملتقى أتاح له ولزملائه فرصة التعرف بشكل أوضح على أقسام الجامعة والرغبات المتاحة وآليات التسجيل وشروط القبول وأماكن الكليات ومدد الدراسة، معتبراً أن المعلومات المقدمة ساعدتهم على تكوين صورة أوضح عن مستقبلهم الدراسي والمهني بعد التخرج.
حضر الملتقى عضو الهيئة الاستشارية في وزارة الدفاع اللواء سليم إدريس، وعدد من الطلاب والمهتمين.
وتأتي إقامة الملتقى ضمن جهود الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية للتعريف ببرامجها الأكاديمية ومساراتها التعليمية أمام الطلاب الراغبين بالالتحاق بها.
وتعد الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية المحدثة في تموز الماضي، بموجب المرسوم رقم147، صرحاً أكاديمياً متخصصاً في مجالات العلوم الدفاعية، يهدف إلى بناء بيئة تعليمية وبحثية تواكب متطلبات التطور في المجالات العسكرية.