دورة تدريبية في جامعة حمص حول صناعة المنظفات

حمص-سانا

نظّمت كلية الهندسة الكيميائية والبترولية في جامعة حمص اليوم الثلاثاء، دورة تدريبية حول صناعة المنظفات، بمشاركة عدد من طلاب الكلية من مختلف السنوات الدراسية، وبإشراف عضوي الهيئة الفنية سمير سفور وعبد الإله الأتاسي، وذلك ضمن سلسلة النشاطات التدريبية لتعزيز المهارات العملية لدى الطلاب.

وتتضمن الدورة التي تستمر يومين، قسماً نظرياً للتعريف بالمنظفات، وآلية عمل المواد الفعالة، وأنواعها، وطرق اختيارها، إلى جانب قسم تطبيقي يتدرب خلاله المشاركون على تحضير عدد من المنظفات بشكل عملي.

تعزيز الجانب العلمي لطلاب الهندسة الكيميائية والبترولية

وأوضح سفور في تصريح لمراسل سانا، أن الدورة التدريبية تركز بشكل أساسي على الشق العملي، حيث يتعرف الطلاب خلالها على طرق تحضير عدد من مواد التنظيف، وآلية تصنيعها، بما يتيح لهم اكتساب خبرات تطبيقية إلى جانب المعلومات النظرية.

وبيّن سفور أن الدورة موجهة لطلاب الكلية من مختلف السنوات الدراسية، وتهدف إلى تعزيز الجانب التطبيقي في التعليم الهندسي، إضافة إلى المساهمة في ربط الجامعة بالمجتمع، وتأهيل الطلاب للدخول إلى سوق العمل من خلال اكتساب مهارات يمكن الاستفادة منها في مشاريع صغيرة أو في المجال الصناعي.

من جهتها أوضحت الطالبة غروب الخضر، أن التدريب العملي يساعد الطلاب على فهم المواد التي يدرسونها بشكل أفضل، مشيرة إلى أن التجارب التطبيقية تمنحهم فرصة لاكتساب خبرة مباشرة في تحضير المنظفات، والتعرف على خطوات تصنيعها.

وتنظم جامعة حمص بشكل دوري ورشات، ودورات تدريبية تطبيقية للطلاب، بهدف تعزيز الجانب العملي في التعليم، وتأهيلهم لدخول سوق العمل.