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باكستان تدين بشدة هجوم ميليشيا الحوثي على مبنى ‏إداري في العاصمة السعودية

fo 780x470 1 باكستان تدين بشدة هجوم ميليشيا الحوثي على مبنى ‏إداري في العاصمة السعودية
مبنى وزارة الخارجية الباكستانية-وكالة الأنباء الباكستانية

‏إسلام آباد-سانا‏

أدانت باكستان اليوم الإثنين بشدة اعتداء ميليشيا ‏الحوثي على مبنى إداري تابع لشركة أرامكو في ‏العاصمة  السعودية الرياض.‏
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وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان لها نشرته ‏على موقعها على منصة إكس أن استهداف المنشآت ‏المدنية يدل على استهتار متهور بأرواح البشر والأمن ‏الإقليمي مطالبة ميليشيا الحوثي بالوقف الفوري وغير ‏المشروط لجميع الهجمات ضد المملكة العربية ‏السعودية.‏
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وجدد البيان وقوف باكستان الثابت إلى جانب ‏السعودية، ودعمها الكامل لجميع التدابير اللازمة ‏لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها مشدداً على أن ‏أمن المملكة يحظى بأهمية قصوى بالنسبة لباكستان، ‏وسيظل التزامنا راسخاً وثابتاً.‏
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وكانت وزارة الطاقة السعودية أعلنت أمس الأحد ‏تعرض أحد المباني الإدارية التابعة لشركة أرامكو في ‏العاصمة الرياض لمحاولة اعتداء من ميليشيا الحوثي ‏ما أدى إلى سقوط شظايا على المبنى ووقوع أضرار ‏محدودة.‏

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