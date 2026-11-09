باكستان تدين بشدة هجوم ميليشيا الحوثي على مبنى ‏إداري في العاصمة السعودية

إسلام آباد-سانا
أدانت باكستان اليوم الإثنين بشدة اعتداء ميليشيا الحوثي على مبنى إداري تابع لشركة أرامكو في العاصمة السعودية الرياض.
وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان لها نشرته على موقعها على منصة إكس أن استهداف المنشآت المدنية يدل على استهتار متهور بأرواح البشر والأمن الإقليمي مطالبة ميليشيا الحوثي بالوقف الفوري وغير المشروط لجميع الهجمات ضد المملكة العربية السعودية.
وجدد البيان وقوف باكستان الثابت إلى جانب السعودية، ودعمها الكامل لجميع التدابير اللازمة لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها مشدداً على أن أمن المملكة يحظى بأهمية قصوى بالنسبة لباكستان، وسيظل التزامنا راسخاً وثابتاً.
وكانت وزارة الطاقة السعودية أعلنت أمس الأحد تعرض أحد المباني الإدارية التابعة لشركة أرامكو في العاصمة الرياض لمحاولة اعتداء من ميليشيا الحوثي ما أدى إلى سقوط شظايا على المبنى ووقوع أضرار محدودة.