وزارة التربية: مناهج دراسية موحدة في كل المحافظات للعام الدراسي 2026-2027‏

دمشق-سانا‏

أكدت وزارة التربية والتعليم أن العام الدراسي 2026-2027 سيشهد تطبيق مناهج ‏دراسية موحدة في جميع المحافظات السورية، بما يعزز وحدة العملية التعليمية، ويضمن ‏توحيد المرجعية التعليمية والعدالة بين جميع الطلاب والمحتوى الدراسي للطلاب في ‏مختلف المناطق.‏

وأوضحت الوزارة في تصريح لـ سانا اليوم الإثنين أن منهاج العام الدراسي 2025-‌‏2026 “منهاج دمشق” سيكون معتمداً خلال 2026-2027 في جميع المحافظات ‏السورية، مؤكدة أن المناهج المعتمدة موجودة على موقعها الإلكتروني الرسمي الجديد.‏

وبينت الوزارة أنها انتهت من إعداد المعايير الوطنية للمناهج الدراسية الجديدة، وفي ‏المرحلة اللاحقة مرحلة التأليف، وذلك ضمن جهود تحديث المحتوى التعليمي بما ينسجم ‏مع الاحتياجات التربوية، مشيرة إلى أن المرحلة اللاحقة ستكون مرحلة تأليف المناهج ‏الجديدة.‏

وفيما يخص طلاب المحافظات الشرقية، أوضحت الوزارة أن القرار الوزاري رقم ‌‏/1617/ أجاز للطلاب الذين تابعوا دراستهم سابقاً وفق مناهج “الإدارة الذاتية” التقدم إلى ‏امتحانات الشهادات العامة لمرحلتي الثانوية العامة والتعليم الأساسي، وذلك خلال العامين ‏الدراسيين 2025-2026 و2026-2027 فقط.‏

وحددت وزارة التربية والتعليم السادس من أيلول القادم موعد بدء الدوام الرسمي للعام ‏الدراسي 2026–2027 في جميع المدارس الحكومية والخاصة وما في حكمها، يوم ‏الأحد الموافق /6/9/2026/.‏