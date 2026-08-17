وزارة التربية: مناهج دراسية موحدة في كل المحافظات للعام الدراسي 2026-2027‏

دمشق-سانا
أكدت وزارة التربية والتعليم أن العام الدراسي 2026-2027 سيشهد تطبيق مناهج دراسية موحدة في جميع المحافظات السورية، بما يعزز وحدة العملية التعليمية، ويضمن توحيد المرجعية التعليمية والعدالة بين جميع الطلاب والمحتوى الدراسي للطلاب في مختلف المناطق.
وأوضحت الوزارة في تصريح لـ سانا اليوم الإثنين أن منهاج العام الدراسي 2025-2026 “منهاج دمشق” سيكون معتمداً خلال 2026-2027 في جميع المحافظات السورية، مؤكدة أن المناهج المعتمدة موجودة على موقعها الإلكتروني الرسمي الجديد.
وبينت الوزارة أنها انتهت من إعداد المعايير الوطنية للمناهج الدراسية الجديدة، وفي المرحلة اللاحقة مرحلة التأليف، وذلك ضمن جهود تحديث المحتوى التعليمي بما ينسجم مع الاحتياجات التربوية، مشيرة إلى أن المرحلة اللاحقة ستكون مرحلة تأليف المناهج الجديدة.
وفيما يخص طلاب المحافظات الشرقية، أوضحت الوزارة أن القرار الوزاري رقم /1617/ أجاز للطلاب الذين تابعوا دراستهم سابقاً وفق مناهج “الإدارة الذاتية” التقدم إلى امتحانات الشهادات العامة لمرحلتي الثانوية العامة والتعليم الأساسي، وذلك خلال العامين الدراسيين 2025-2026 و2026-2027 فقط.
وحددت وزارة التربية والتعليم السادس من أيلول القادم موعد بدء الدوام الرسمي للعام الدراسي 2026–2027 في جميع المدارس الحكومية والخاصة وما في حكمها، يوم الأحد الموافق /6/9/2026/.