لجنة انتخابات مجلس الشعب تشكل لجنة المراقبة القانونية في دائرة عين عرب الانتخابية بمحافظة حلب

حلب-سانا

أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري، اليوم الأربعاء، قراراً يقضي بتشكيل لجان المراقبة القانونية في دائرة عين عرب الانتخابية بمحافظة حلب.

وبينت اللجنة، في قرارها، أن لجنة المراقبة القانونية في دائرة عين عرب الانتخابية بمحافظة حلب تضم المحامين الآتية أسماؤهم:

رئيس اللجنة: مصطفى خليل كيتكاني

عضو اللجنة: خالد حسن العقلة

عضو اللجنة: فيانا رجب أيوب

وأوضحت اللجنة أن القرار جاء بناء، على أحكام الإعلان الدستوري، وأحكام المرسوم رقم (66) لعام 2025م، وأحكام المرسوم رقم (143) لعام 2025م، وعلى كتاب نقابة المحامين تاريخ 20-05-2026م.

وأعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري في وقت سابق، اليوم الأربعاء، عن القائمة النهائية لأعضاء الهيئة الناخبة في الدائرة الانتخابية (عين عرب) بمحافظة حلب.