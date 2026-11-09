تدمير منشآت لتصنيع الصواريخ الباليستية تابعة ‏لميليشيا الحوثي في اليمن

الرياض-سانا‏

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الإثنين، ‏تدمير منشآت عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي، تستخدم ‏في تصنيع وتجميع مكونات الصواريخ الباليستية، وإنتاج ‏وقودها الصلب وتجهيز أنظمتها الإلكترونية.‏

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء ‏الركن تركي المالكي في بيان نشره عبر منصة”إكس”: ‌‏”إن قوات التحالف دمرت مصنعاً لتجميع وإنتاج ‏مكونات الصواريخ الباليستية، ومصنعاً كيمائياً لخلط ‏وإنتاج وقودها الصلب، إضافة الى معمل للإلكترونيات ‏مخصص لتجميع الأنظمة الإلكترونية المرتبطة بهذه ‏الصواريخ”، دون أن يورد مزيداً من التفاصيل.‏

وأكد البيان استمرار عمليات التحالف الرامية إلى ‏إضعاف، وتفكيك شبكة الصواريخ الباليستية التابعة ‏لميليشيا الحوثي.‏

وكان التحالف أعلن أمس الأحد، تدمير منصة لإطلاق ‏الصواريخ ‏الباليستية تابعة لميليشيا الحوثي في صنعاء، ‏استُخدمت في محاولة استهداف ‏المنطقة الشرقية ‏بالسعودية.