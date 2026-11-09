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تدمير منشآت لتصنيع الصواريخ الباليستية تابعة ‏لميليشيا الحوثي في اليمن

photo 2026 10 07 08 01 28 860x645 1 1 3 1 1 تدمير منشآت لتصنيع الصواريخ الباليستية تابعة ‏لميليشيا الحوثي في اليمن
اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم قوات التحالف-منصة إكس

الرياض-سانا‏

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الإثنين، ‏تدمير منشآت عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي، تستخدم ‏في تصنيع وتجميع مكونات الصواريخ الباليستية، وإنتاج ‏وقودها الصلب وتجهيز أنظمتها الإلكترونية.‏

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء ‏الركن تركي المالكي في بيان نشره عبر منصة”إكس”: ‌‏”إن قوات التحالف دمرت مصنعاً لتجميع وإنتاج ‏مكونات الصواريخ الباليستية، ومصنعاً كيمائياً لخلط ‏وإنتاج وقودها الصلب، إضافة الى معمل للإلكترونيات ‏مخصص لتجميع الأنظمة الإلكترونية المرتبطة بهذه ‏الصواريخ”، دون أن يورد مزيداً من التفاصيل.‏

وأكد البيان استمرار عمليات التحالف الرامية إلى ‏إضعاف، وتفكيك شبكة الصواريخ الباليستية التابعة ‏لميليشيا الحوثي.‏

وكان التحالف أعلن أمس الأحد، تدمير منصة لإطلاق ‏الصواريخ ‏الباليستية تابعة لميليشيا الحوثي في صنعاء، ‏استُخدمت في محاولة استهداف ‏المنطقة الشرقية ‏بالسعودية.

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