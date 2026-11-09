تدمير منشآت لتصنيع الصواريخ الباليستية تابعة ‏لميليشيا الحوثي في اليمن

الرياض-سانا
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الإثنين، تدمير منشآت عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي، تستخدم في تصنيع وتجميع مكونات الصواريخ الباليستية، وإنتاج وقودها الصلب وتجهيز أنظمتها الإلكترونية.
وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي في بيان نشره عبر منصة”إكس”: ”إن قوات التحالف دمرت مصنعاً لتجميع وإنتاج مكونات الصواريخ الباليستية، ومصنعاً كيمائياً لخلط وإنتاج وقودها الصلب، إضافة الى معمل للإلكترونيات مخصص لتجميع الأنظمة الإلكترونية المرتبطة بهذه الصواريخ”، دون أن يورد مزيداً من التفاصيل.
وأكد البيان استمرار عمليات التحالف الرامية إلى إضعاف، وتفكيك شبكة الصواريخ الباليستية التابعة لميليشيا الحوثي.
وكان التحالف أعلن أمس الأحد، تدمير منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية تابعة لميليشيا الحوثي في صنعاء، استُخدمت في محاولة استهداف المنطقة الشرقية بالسعودية.