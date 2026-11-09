القوات اليمنية تعلن مقتل وإصابة نحو 127 من ميليشيا ‏الحوثي

عدن-سانا‏

أعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم الإثنين، مقتل ‏وإصابة نحو 127 من ميليشيا الحوثي وفرار العشرات ‏في كل من جبهات الجوف ومأرب وتعز، وتدمير ‏وإعطاب نحو 158 عربة ومدرعة ‏عبر تنفيذ ضربات جوية ونارية خلال الساعات ‏الماضية ضمن عملية “فجر اليمن”.‏

وأوضح الناطق الرسمي باسم القوات اليمنية، العقيد ‏الركن ماجد النزيلي في بيان على منصة إكس أن ‏الطيران الحربي نفذ 17 غارة جوية ضد مواقع ‏وقدرات لميليشيا الحوثي، فيما نفذ الطيران المسيّر 123عملية ‏استهداف في جبهات الجوف ومأرب والمضاربة ‏والجبهة الجنوبيه الغربية، طالت مواقع قتالية وتجمعات ‏وآليات ووسائل تابعة لها.‏

وأضاف النزيلي، أن وحدات الراجمات نفذت 60 ‏عملية استهداف، ومدفعية الميدان 782 عملية أخرى ‏في مختلف الجبهات، ضد تحصينات الميليشيا ‏ومرابض نيرانها ومواقع قناصتها وتجمعات عناصرها ‏وتعزيزاتها.‏

وأوضح النزيلي، أنه في جبهات الجوف، واصلت ‏الوحدات القتالية من فرق الطوارئ ودرع الوطن ‏استهداف مواقع الميليشيا وتحركاتها، وتمكنت من ‏السيطرة على هيئات حاكمة جديدة، فيما تواصل القوات المسلحة في تعز مسنودة بالمقاومة ‏الشعبية، خوض المواجهات والتصدي لهجمات ‏الميليشيا واستهداف تجمعاتها ومصادر نيرانها.‏

وبين النزيلي، أنه في الجبهتين الجنوبية والجنوبية ‏الغربية، نفذت القوات المسلحة هجمات على ميليشيا ‏الحوثي، وتمكنت من استعادة هيئات حاكمة، مشيراً إلى ‏مواصلة الأداء القتالي والتعامل مع هجمات الميليشيا ‏وتحركاتها، فيما تستمر المواجهات في عدد من ‏المحاور.‏

وأكد النزيلي أن القوات المسلحة ماضية بأداء واجبها الوطني، مع اتخاذ الاحتياطات الواجبة لحماية ‏المدنيين والأعيان المدنية.‏

وكانت القوات اليمنية أعلنت أمس، مقتل وإصابة نحو ‌‏‌‏267 ‏من عناصر ميليشيا الحوثي، خلال تنفيذ 944 ‏عملية استهداف ‌‏لتجمعاتها وتعزيزاتها ومواقعها القتالية ‏في عدد من الجبهات، ضمن ‌‏عملية “فجر اليمن” التي ‏أطلقت في الخامس من تشرين الأول 2026‏.