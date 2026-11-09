القوات اليمنية تعلن مقتل وإصابة نحو 127 من ميليشيا ‏الحوثي

عدن-سانا
أعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم الإثنين، مقتل وإصابة نحو 127 من ميليشيا الحوثي وفرار العشرات في كل من جبهات الجوف ومأرب وتعز، وتدمير وإعطاب نحو 158 عربة ومدرعة عبر تنفيذ ضربات جوية ونارية خلال الساعات الماضية ضمن عملية “فجر اليمن”.
وأوضح الناطق الرسمي باسم القوات اليمنية، العقيد الركن ماجد النزيلي في بيان على منصة إكس أن الطيران الحربي نفذ 17 غارة جوية ضد مواقع وقدرات لميليشيا الحوثي، فيما نفذ الطيران المسيّر 123عملية استهداف في جبهات الجوف ومأرب والمضاربة والجبهة الجنوبيه الغربية، طالت مواقع قتالية وتجمعات وآليات ووسائل تابعة لها.
وأضاف النزيلي، أن وحدات الراجمات نفذت 60 عملية استهداف، ومدفعية الميدان 782 عملية أخرى في مختلف الجبهات، ضد تحصينات الميليشيا ومرابض نيرانها ومواقع قناصتها وتجمعات عناصرها وتعزيزاتها.
وأوضح النزيلي، أنه في جبهات الجوف، واصلت الوحدات القتالية من فرق الطوارئ ودرع الوطن استهداف مواقع الميليشيا وتحركاتها، وتمكنت من السيطرة على هيئات حاكمة جديدة، فيما تواصل القوات المسلحة في تعز مسنودة بالمقاومة الشعبية، خوض المواجهات والتصدي لهجمات الميليشيا واستهداف تجمعاتها ومصادر نيرانها.
وبين النزيلي، أنه في الجبهتين الجنوبية والجنوبية الغربية، نفذت القوات المسلحة هجمات على ميليشيا الحوثي، وتمكنت من استعادة هيئات حاكمة، مشيراً إلى مواصلة الأداء القتالي والتعامل مع هجمات الميليشيا وتحركاتها، فيما تستمر المواجهات في عدد من المحاور.
وأكد النزيلي أن القوات المسلحة ماضية بأداء واجبها الوطني، مع اتخاذ الاحتياطات الواجبة لحماية المدنيين والأعيان المدنية.
وكانت القوات اليمنية أعلنت أمس، مقتل وإصابة نحو 267 من عناصر ميليشيا الحوثي، خلال تنفيذ 944 عملية استهداف لتجمعاتها وتعزيزاتها ومواقعها القتالية في عدد من الجبهات، ضمن عملية “فجر اليمن” التي أطلقت في الخامس من تشرين الأول 2026.