جلسة حوارية في الرقة لتعزيز الوعي الدستوري وتشجيع المشاركة المجتمعية ضمن حملة “دستورنا”

الرقة-سانا

نظمت وحدة تمكين المجتمع المدني في محافظة الرقة اليوم الإثنين جلسة حوارية بعنوان “مدخل إلى الدستور: أهمية المعرفة وضرورة المشاركة”، بمشاركة قانونيين وناشطين ومهتمين بالشأن العام.

وهدفت الجلسة التي أقيمت في قاعة الاجتماعات بصالة بابا ضمن حملة “دستورنا” التي تُقام تحت شعار “دستورنا بيجمعنا” إلى تعزيز الوعي بأهمية الدستور ودوره في تنظيم العلاقة بين الدولة والمجتمع، وتشجيع المشاركة المجتمعية في النقاشات المتعلقة بالقضايا العامة، بما يسهم في ترسيخ ثقافة الحوار والمواطنة.

وأوضح مدير برامج وحدة تمكين المجتمع المدني ومسؤول حملة “دستورنا” عارف شحادة في تصريح لمراسل سانا أن الجلسة تأتي ضمن سلسلة فعاليات تنفذها الحملة في عدد من المحافظات السورية بهدف رفع الوعي المجتمعي حول أهمية الدستور والمشاركة المجتمعية في النقاشات المرتبطة بالعملية الدستورية.

وأشار شحادة إلى أن الجلسة استهدفت مختلف الفعاليات المجتمعية، من أفراد ومنظمات مجتمع مدني ونقابات ومختصين بالشأن القانوني، مبيناً أنها تناولت مفهوم الدستور وأهميته وآليات تبسيط المفاهيم الدستورية للمجتمع.

ولفت إلى أن أهمية هذه الأنشطة تنبع من الحاجة إلى تعزيز الحوار المجتمعي حول القضايا الوطنية، ولا سيما في المراحل الانتقالية، موضحاً أن الدستور يمثل الإطار القانوني الذي ينظم العلاقة بين المواطنين والدولة، ويشكل أساساً لحماية الحقوق والحريات وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة.

من جانبه، أكد المحامي فايز منصور في تصريح مماثل أن الجلسة أتاحت فرصة لتبادل الآراء والنقاش حول عدد من القضايا المرتبطة بالدستور والحقوق والواجبات العامة، مشيراً إلى أنها أسهمت في توسيع المعرفة القانونية لدى المشاركين وتعزيز فهمهم للموضوعات الدستورية.

بدوره، أوضح الناشط المدني خليل أحمد لمراسل سانا أن حملة “دستورنا” تُنفذ على المستوى الوطني بهدف نشر الوعي بأهمية وجود دستور عادل يضمن حقوق جميع المواطنين ويرسخ مبادئ العدالة والمساواة، حيث استهدفت الحملة عدداً من الفئات من بينها القانونيون والناشطون المدنيون والشباب والنساء.

وتتضمن حملة “دستورنا” أنشطة توعوية وحوارية متنوعة تشمل جلسات نقاش وورش عمل ولقاءات مجتمعية في عدة محافظات وجلسات توعوية تهدف إلى تعزيز المعرفة الدستورية وتشجيع المشاركة المجتمعية في القضايا العامة.