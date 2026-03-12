النفط يرتفع مجدداً فوق مئة دولار للبرميل والذهب يتراجع

واشنطن-سانا

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من تسعة بالمئة اليوم الخميس، لتتجاوز مجدداً حاجز المئة دولار للبرميل، بعد هجمات إيران الأخيرة على البنى التحتية للطاقة في الشرق الأوسط، واستمرار اضطراب الإمدادات العالمية.

وذكرت شبكة “سي ان بي سي” الاقتصادية أن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت بنحو 9.5% إلى 100.65 دولار للبرميل، كما قفزت العقود الآجلة للخام الأميركي بنسبة 8.9% مسجلة 95.02 دولاراً للبرميل.

وأوصت وكالة الطاقة الدولية بإطلاق 400 مليون برميل من النفط، وهي كمية قياسية، للمساعدة في كبح الأسعار التي ارتفعت بسبب الصدمات ⁠التي تعاني من الإمدادات والناجمة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وقررت دول مجموعة السبع، أمس الأربعاء، في محاولة لتخفيف التداعيات الاقتصادية للحرب ومواجهة ارتفاع الأسعار، استخدام جزء من احتياطياتها النفطية، وتشير تقارير من بلومبيرغ وفايننشال تايمز إلى أن الكمية المتوقع إطلاقها تتراوح بين 300 و400 مليون برميل تراكمت تحت إشراف وكالة الطاقة الدولية.

وفي المقابل تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم مع ارتفاع الدولار، وتقلص آمال خفض الفائدة على المدى القريب، بسبب مخاوف متعلقة بالتضخم.

وتراجع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.6% إلى 5144.10 دولاراً للأونصة، وانخفضت العقود الآجلة للمعدن الأصفر بنحو 0.6% مسجلة 5150.40 دولاراً للأونصة، كما تراجع التسليم الفوري للفضة بنسبة 1.1% مسجلاً 84.65 دولاراً للأونصة.