أكثر من 358 ألف زائر.. وميثاق لحماية سائقي التوصيل.. ختام ناجح لـ”موتور شو 2026″

ريف دمشق-سانا

اختُتمت اليوم الأحد، فعاليات الدورة “14” من المعرض الدولي للسيارات وقطع الغيار والصيانة “موتور شو 2026″، بعد أربعة أيام من الفعاليات التي شهدت مشاركة 48 شركة محلية ودولية، استعرضت أحدث السيارات وتقنيات الصيانة والتشخيص.

وتضمنت الفعاليات مبادرات توعوية هدفت إلى تعزيز ثقافة السلامة المرورية، بما يسهم في دعم تطوير قطاع السيارات وتوسيع فرص التعاون والاستثمار في السوق السورية.

وزير النقل: السلامة المرورية أولوية

أكد وزير النقل يعرب بدر في تصريح لـ مراسلة سانا، أن أبرز ما ميز المعرض هذا العام هو حرص الأجنحة المشاركة على تضمين أنشطة وبرامج توعوية تعزز ثقافة السلامة المرورية، بما ينسجم مع توجهات الوزارة في جعل معارض السيارات منصة لنشر الوعي المروري إلى جانب دورها الاقتصادي والتجاري.

وأشار إلى أن اليوم الأخير من المعرض شهد توقيع ميثاق تعاون بين أربع شركات متخصصة بخدمات التوصيل، ينص على التزامها بحماية سائقي الدراجات النارية العاملين لديها، من خلال تزويدهم بخوذ السلامة، وتعزيز التزامهم بقواعد المرور والقيادة الآمنة، وعدم تغليب السرعة على متطلبات السلامة، بما يسهم في الحد من الحوادث والحفاظ على الأرواح.

وأوضح وزير النقل أن هذه الخطوة تمثل انطلاقة مناسبة لحملة التوعية المرورية التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع نادي السيارات السوري، والجمعية السورية للوقاية من حوادث الطرق، وإدارة المرور، معرباً عن أمله بأن يتكرر هذا النهج في المعارض المقبلة، وتحقق هذه الفعاليات مزيداً من النجاح في تلبية احتياجات المستهلكين بمختلف الشرائح والفئات.

وزير الاتصالات: التقانات لتعزيز السلامة المرورية

من جانبه، أكد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل، خلال جولة في المعرض، أهمية توظيف الفعاليات والمعارض المتخصصة في تعزيز الوعي المجتمعي، مشيداً بمبادرة وزارة النقل في استثمار مشاركتها لتقديم أنشطة توعوية تسهم في ترسيخ مفاهيم السلامة المرورية.

وأشار إلى أنه اطلع على تجربة محاكاة حزام الأمان، التي بينت بصورة عملية أن الالتزام بارتدائه ليس إجراءً شكلياً، وإنما وسيلة أساسية لحماية الأرواح والحد من آثار الحوادث، لافتاً إلى أن التجربة تجسد حجم المخاطر التي قد تنجم عن عدم استخدام حزام الأمان.

واطلع وزير الاتصالات على تجربة الواقع المعزز المخصصة للأطفال، واصفاً إياها بأنها تجربة تفاعلية حديثة توظف التقانات الرقمية لترسيخ مفاهيم السلامة المرورية لدى الأجيال الناشئة، معرباً عن أمله في تعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية بهذا الشأن.

أكثر من 358 ألف زائر واتفاقيات تمهد لدورة 2027

بدوره، عبر مدير عام الشركة المنظمة للمعرض غازي الأتاسي، عن فخره بعودة “موتور شو” واستئناف تنظيمه بعد توقف دام سنوات في سوريا، موضحاً أن اليوم الأخير من المعرض شهد أجواء إيجابية وانطباعات مميزة من المشاركين والزوار على حد سواء.

وأشار إلى أن نجاح المعرض يُقاس برضا العارضين والزوار معاً، باعتبار أنه يمثل عملاً جماعياً يحقق الفائدة للجمهور، ويوفر للشركات العارضة فرصة للتواصل مع العملاء وتحقيق أهدافها التجارية، مؤكداً أن رضا العارضين وكثافة الإقبال على أجنحتهم يعدان أبرز مؤشرات نجاح المعرض.

وبيّن أن عدد زوار المعرض بلغ، قبل نحو نصف ساعة من انتهاء فعالياته، 358 ألف زائر، واصفاً الرقم بأنه جيد جداً بالنسبة لمعرض استمر أربعة أيام، مع بقاء ساعات قليلة على إسدال الستار على فعالياته.

اتفاقيات بين الشركات المشاركة

لفت الأتاسي إلى أن من أبرز مكاسب الدورة الحالية حضور عدد من الممثلين الإقليميين لأهم العلامات التجارية العالمية من خارج سوريا، حيث اطلعوا على مستوى التنظيم والشركات المشاركة وحجم الإقبال، تمهيداً للإعداد للمشاركة في دورة Motor Show 2027.

وأوضح الأتاسي أن العديد من الاتفاقيات التجارية تبرم داخل المعرض بصورة مباشرة بين العارضين والزوار، بعيداً عن اطلاع الجهة المنظمة، إلا أنه أكد علمه بإبرام عدد من الاتفاقيات البينية بين الشركات المشاركة، شملت مجالات توريد الزيوت لمراكز الخدمة، والتعاون بين شركات السيارات والوكالات، إضافة إلى اتفاقيات تتعلق بالكفالات والضمانات لعدد من المنتجات المعروضة.

وعكس معرض “موتور شو 2026” اهتماماً متزايداً بقطاع السيارات وخدماته في سوريا، جامعاً بين عرض أحدث التقنيات والمنتجات، وإطلاق مبادرات توعوية لترسيخ ثقافة السلامة المرورية، إلى جانب توفير مساحة للتواصل بين الشركات المحلية والدولية، وإبرام اتفاقيات تجارية، واستقطاب علامات عالمية تمهيداً لمشاركات أوسع في الدورات المقبلة، بما يعزز فرص الاستثمار ويواكب متطلبات تطوير القطاع في المرحلة القادمة.