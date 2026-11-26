دمشق-سانا

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أطلقت وزارة النقل، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، اليوم الخميس، السياسة الوطنية للنقل البري متعدد الأنماط، بهدف تطوير منظومة النقل وتعزيز كفاءتها ودورها في دعم التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة في سوريا، وذلك خلال فعالية MOVE التي أقيمت في محطة الحجاز بدمشق، بالتزامن مع اليوم العالمي للنقل المستدام.



وتشكل السياسة إطاراً استراتيجياً لتحديد أولويات قطاع النقل وتوجيه مشروعاته ومبادراته، وترتكز على أربعة محاور رئيسة هي: الكفاءة الاقتصادية وتيسير التجارة، والتنقل الشامل والتنمية الاجتماعية، والسلامة، والاستدامة البيئية.

النقل ركيزة اقتصادية واجتماعية

أوضح وزير النقل يعرب بدر في كلمته أن النقل البري يشكل ركيزة أساسية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ويسهم في الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر نحو مليون فرصة عمل مباشرة في سوريا.



وأضاف أن السياسة الوطنية للنقل البري المستدام تشكل إطاراً لتحديد أولويات القطاع وإعداد استراتيجياته وخططه المستقبلية، بما يضمن تكامل أنماط النقل وتحسين خدماته، مبيناً أنها ترتكز على مبادئ السلامة والكفاءة والشمول وحماية البيئة وسهولة الوصول والقدرة على مواجهة المخاطر المستقبلية.

خطط تنفيذية لتطوير البنية التحتية

بدوره، أكد وزير المالية محمد يسر برنية في كلمة له أن هذه السياسة تمثل نقلة نوعية من مرحلة النقاش التي بدأت العام الماضي إلى رؤية عملية تُترجم إلى استراتيجيات وخطط وبرامج تنفيذية واضحة، مشيراً إلى أن جزءاً كبيراً من الاعتمادات الاستثمارية في موازنتي عامي 2026 و2027 سيُخصص لمتابعة برامج وزارة النقل في إصلاح وصيانة وتطوير شبكة الطرق.

من جانبه، أوضح وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل في كلمة أن السياسة العامة تمثل الدور الأول للحكومة بوصفها الإطار الجامع للمشروعات ومنصة التكامل ذات الأهداف القابلة للقياس، مؤكداً وجود مساحات عمل مشتركة واسعة بين الوزارتين تشمل ساحة ومحطة الحجاز والبريد والمواصلات الطرقية، إلى جانب دعم السكك الحديدية والنقل المستدام عبر التكنولوجيا بما يعزز الكفاءة والأمان ويحسن حياة المواطنين وتجربة المستخدمين.

محطة الحجاز رمز للروابط التاريخية

من جهتها، أشارت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا ميلاني ‌‏هاوينشتاين في كلمة لها إلى أن محطة الحجاز ‏تعد رمزاً لروابط ‏سوريا التاريخية مع محيطها، وأن إعادة بناء قطاع النقل أمر حاسم للتعافي.‏

وقالت هاوينشتاين: “من خلال شراكتنا مع وزارة النقل، ندعم رؤية وطنية لنقل أكثر أماناً وشمولاً واستدامة، يعيد ربط ‏المجتمعات ‏بفرص العمل والأسواق والخدمات”، مؤكدة أن الأولوية الآن هي تحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس، من خلال ‏شراكات واستثمارات تسهم في النمو الاقتصادي ‏وتحقيق التعافي المستدام.



وتندرج فعالية MOVE ضمن شراكة تجمع المؤسسات الحكومية وشركاء التنمية وقطاع الأعمال والمجتمعات المحلية، بهدف دعم تحديث قطاع النقل وتحويل أولويات السياسة الوطنية إلى خطوات عملية.