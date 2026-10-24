عدلية حماة تنظم ندوة حول الإعداد الاحترافي للتقارير الحكومية

حماة-سانا

نظَّمت عدلية حماة بالتعاون مع مديرية التنمية الإدارية اليوم السبت، ندوة حول الإعداد الاحترافي للتقارير الحكومية وفق أسس مهنية، وشارك فيها 30 من رؤساء النيابة ورؤساء الدواوين والعاملين في التنمية الإدارية بعدلية حماة، وذلك في مبنى البلدية القديم بحماة.

وأكد المحامي العام في حماة محمد أحمد النعسان في تصريح لمراسل سانا، أن الهدف من الندوة تطوير الأداء الإداري وتعزيز مهارات وخبرات كتابة التقارير وصياغتها وفق أسس مهنية ومنهجية، تسهم في اتخاذ قرارات مبنية على أسس صحيحة.

من جهته بيَّن رئيس ديوان محكمة الصلح في حماة والمشارك في الندوة عبدالله عمري، أن الندوة التدريبية الحالية تُعنى برفع كفاءة وزيادة مهارات العاملين في دواوين القصر العدلي بحماة، ولا سيما في مجال إعداد التقارير الشهرية والأسبوعية الموجَّهة للمحامي العام.

وأشار عمري، إلى أن التدريب يركز بشكل أساس على أساليب تلافي الأخطاء الشائعة التي قد تعتري هذه التقارير، وفي مقدمتها ضرورة تحييد المشاعر الإنسانية عند الوصف والصياغة والالتزام بالموضوعية، ما يضمن تقديم بيانات دقيقة تساعد المحامي العام في اتخاذ القرارات المناسبة لتحسين وتطوير الأداء العام في عدلية حماة.

بدوره قال المدرب المعتمد في التنمية الإدارية والأداء المؤسسي مصطفى السيد محمد: إن “محاور الندوة تناولت العديد من المفاهيم المتعلقة بالهيكل النموذجي للتقرير الحكومي الناجح والقوانين المحكمة ومهارة تحليل البيانات وصياغة التوصيات وأصول المراسلات لتوجيه اصحاب القرار بشكل صحيح”.

وكانت عدلية حماة نظمت بالتعاون مع نقابة المحامين في المحافظة في 12 من شهر تشرين الأول الجاري محاضرة حول سبل تعزيز العلاقة المهنية بين القضاة والمحامين وآليات معالجة التحديات التي تواجه الطرفين خلال العمل القضائي، بما يسهم في حسن سير العدالة وترسيخ سيادة القانون.