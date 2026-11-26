حماة-سانا
أعلن الأمين العام لمحافظة حماة والمدير التنفيذي لحملة “فداء لحماة” حازم العبيسي، تنفيذ أكثر من 200 مشروع خلال عام، شملت قطاعات التعليم والخدمات والصحة والمياه والصرف الصحي والتدخلات الإنسانية والأوقاف والإيواء، لتلبية احتياجات الأهالي في مختلف مناطق المحافظة.
وأوضح العبيسي خلال مؤتمر صحفي عقدته إدارة الحملة بالتنسيق مع محافظة حماة في مبنى المحافظة الجديد اليوم الخميس، أن قيمة التعهدات المالية التي التزم أصحابها بسدادها بلغت 80.52 مليون دولار، بنسبة 36.9 بالمئة من إجمالي التعهدات، فيما بلغت قيمة التعهدات غير المسددة 114.52 مليون دولار، بنسبة 52.5 بالمئة.
وأضاف أنه تعذّر الوصول إلى أصحاب تعهدات بقيمة 12.41 مليون دولار، بنسبة 5.7 بالمئة، فيما بلغت قيمة التعهدات المكررة وأخطاء التسجيل 7.70 ملايين دولار، بنسبة 3.5 بالمئة.
وفي تصريح لـ سانا، بيّن العبيسي أن المؤتمر يهدف إلى ترسيخ مبدأ الشفافية والمكاشفة، وإطلاع المواطنين على التفاصيل التقنية والمالية للحملة، والإجابة عن تساؤلاتهم واستفساراتهم.
مشاريع خدمية ومبادرات لدعم عودة الأهالي
بدوره، أوضح محافظ حماة عبد الرحمن السهيان، أن الحملة أسهمت في إنجاز العديد من المشاريع الخدمية بمختلف مناطق المحافظة، مشيراً إلى أن المحافظة أطلقت بالتعاون مع المجتمع المحلي وأهل الخير، مبادرات لتنفيذ مشاريع حيوية ساعدت الأهالي العائدين من المخيمات على الاستقرار في مناطقهم الأصلية.
ولفت السهيان إلى أن الاحتياجات الفعلية للمشاريع في مختلف القطاعات لا تزال كبيرة، وأن ما أنجزته الحملة لا يشكل سوى جزء من العمل المطلوب، مشيراً إلى إطلاق الحزمة الأولى من المشاريع المتعلقة بتنفيذ المرسوم رقم 59، ضمن رؤية ”سوريا بلا مخيمات”، على أن تُطلق الحزمة الثانية قريباً.
الإجابة عن تساؤلات المواطنين
من جهته، قال مدير منطقة محردة أحمد صيادي: إن المؤتمر أجاب عن تساؤلات المواطنين بشأن مصير الأموال التي جمعتها الحملة العام الماضي لتنفيذ مشاريع حيوية وخدمية في مناطق المحافظة، ولا سيما في الريف.
وأشار الصحفي ملاذ قاسم آغا إلى أهمية المؤتمر في توضيح مصير المشاريع التي كان مقرراً تنفيذها ولم تنفذ، مؤكداً ضرورة إيجاد أطر قانونية لملاحقة المتعهدين الذين أعلنوا تبرعاتهم خلال الحملة ولم يلتزموا بسداد المبالغ التي تعهدوا بها.
وكانت محافظة حماة أطلقت حملة “فداء لحماة” في تشرين الثاني من العام الماضي، وجمعت تعهدات بنحو 210 ملايين دولار، بهدف دعم إعادة إعمار المناطق المتضررة، وتأهيل البنية التحتية، وتسهيل عودة المهجرين.