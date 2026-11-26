حماة-سانا‏

أعلن الأمين العام لمحافظة حماة والمدير التنفيذي لحملة “فداء لحماة” حازم العبيسي، ‌‏تنفيذ أكثر من 200 مشروع خلال ‏عام، شملت قطاعات التعليم والخدمات والصحة ‌‏والمياه والصرف الصحي والتدخلات الإنسانية والأوقاف والإيواء، ‏لتلبية احتياجات ‌‏الأهالي في مختلف مناطق المحافظة‎.‎

وأوضح العبيسي خلال مؤتمر صحفي عقدته إدارة الحملة بالتنسيق مع محافظة حماة ‌‏في مبنى المحافظة الجديد اليوم ‏الخميس، أن قيمة التعهدات المالية التي التزم أصحابها ‌‏بسدادها بلغت 80.52 مليون دولار، بنسبة 36.9 بالمئة من ‏إجمالي التعهدات، فيما ‌‏بلغت قيمة التعهدات غير المسددة 114.52 مليون دولار، بنسبة 52.5 بالمئة‎.‎

وأضاف أنه تعذّر الوصول إلى أصحاب تعهدات بقيمة 12.41 مليون دولار، بنسبة ‌‌‏5.7 بالمئة، فيما بلغت قيمة ‏التعهدات المكررة وأخطاء التسجيل 7.70 ملايين دولار، ‌‏بنسبة 3.5 بالمئة‎.‎

وفي تصريح لـ سانا، بيّن العبيسي أن المؤتمر يهدف إلى ترسيخ مبدأ الشفافية ‌‏والمكاشفة، وإطلاع المواطنين على ‏التفاصيل التقنية والمالية للحملة، والإجابة عن ‌‏تساؤلاتهم واستفساراتهم‎.‎

مشاريع خدمية ومبادرات لدعم عودة الأهالي

بدوره، أوضح محافظ حماة عبد الرحمن السهيان، أن الحملة أسهمت في إنجاز العديد ‌‏من المشاريع الخدمية بمختلف ‏مناطق المحافظة، مشيراً إلى أن المحافظة أطلقت ‏بالتعاون مع المجتمع المحلي وأهل الخير، مبادرات لتنفيذ مشاريع ‏حيوية ساعدت ‌‏الأهالي العائدين من المخيمات على الاستقرار في مناطقهم الأصلية‎.‎

ولفت السهيان إلى أن الاحتياجات الفعلية للمشاريع في مختلف القطاعات لا تزال ‌‏كبيرة، وأن ما أنجزته الحملة لا يشكل ‏سوى جزء من العمل المطلوب، مشيراً إلى ‌‏إطلاق الحزمة الأولى من المشاريع المتعلقة بتنفيذ المرسوم رقم 59، ضمن ‏رؤية ‌‌‏”سوريا بلا مخيمات”، على أن تُطلق الحزمة الثانية قريباً‌‎.‎

الإجابة عن تساؤلات المواطنين

من جهته، قال مدير منطقة محردة أحمد صيادي: إن المؤتمر أجاب عن تساؤلات ‌‏المواطنين بشأن مصير الأموال التي ‏جمعتها الحملة العام الماضي لتنفيذ مشاريع حيوية ‌‏وخدمية في مناطق المحافظة، ولا سيما في الريف‎.‎

وأشار الصحفي ملاذ قاسم آغا إلى أهمية المؤتمر في توضيح مصير المشاريع ‏التي ‏كان مقرراً تنفيذها ولم تنفذ، ‏مؤكداً ضرورة إيجاد أطر قانونية لملاحقة المتعهدين ‌‏الذين أعلنوا تبرعاتهم خلال الحملة ولم يلتزموا بسداد المبالغ التي ‏تعهدوا بها‎.‎

وكانت محافظة حماة أطلقت حملة “فداء لحماة” في تشرين الثاني من العام الماضي، ‌‏وجمعت تعهدات بنحو 210 ملايين ‏دولار، بهدف دعم إعادة إعمار المناطق ‌‏المتضررة، وتأهيل البنية التحتية، وتسهيل عودة المهجرين‎.‌‏ ‏