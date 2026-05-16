يوم حقلي لطلاب الهندسة الزراعية في جامعة دمشق لربطهم بسوق العمل

ريف دمشق-سانا‎ ‎

نظمت غرفة زراعة دمشق وريفها يوماً حقلياً لطلاب كلية الهندسة الزراعية في جامعة ‏دمشق، في أحد المشاتل على طريق مطار دمشق الدولي بريف دمشق، بهدف تمكين ‏الطلاب من اكتساب الخبرات العملية، وربط اختصاصاتهم بسوق العمل، وتعزيز التدريب ‏الميداني، بمشاركة خبراء ومختصين في مجال المشاتل، وتنسيق الحدائق والزراعة ‏الحديثة‎.‎

وأوضح رئيس غرفة زراعة دمشق وريفها محمد جنن في تصريح لـ سانا، أن هذه ‏الفعالية تهدف إلى إيجاد آلية تطبيق عملي للطلاب، بما يسهم في نقل الخبرات للطلاب ‏وتعريفهم بآليات العمل والتنسيق الزراعي‎.‎

وأشار جنن إلى مشاركة 30 طالباً من اختصاصات، الوقاية النباتية وتنسيق الحدائق ‏والمشاتل والزهور بالنشاط الذي أقيم في مشتل يمتلك خبرة أكثر من 25 عاماً، لافتاً إلى ‏أهمية تطوير العمل الزراعي أكاديمياً في سوريا، باعتبار الزراعة إحدى أهم ركائز ‏الاقتصاد الوطني‎.‎

بدوره، بيّن المتخصص بإنتاج النباتات الخارجية والداخلية هيثم معضماني، أن المبادرة ‏تهدف إلى نقل خبرات تمتد لعقود طويلة إلى طلاب الهندسة الزراعية، لإعداد كوادر ‏قادرة على تطوير قطاع تنسيق الحدائق والزراعة التجميلية في سوريا، والاستفادة من ‏التنوع البيئي والمناخي الذي تتمتع به البلاد‎.‎

وأكد معضماني أهمية الحفاظ على الأشجار المعمرة، ومنها أشجار الزيتون والنخيل، ‏وإعادة توظيفها ضمن الحدائق والمساحات الخضراء لما تضيفه من قيمة جمالية وتراثية‎.‎

من جهتها، أوضحت منسقة اليوم الحقلي وسام الحجي أن فكرة النشاط جاءت استجابة ‏لحاجة الطلاب إلى التدريب العملي، والتعرف على متطلبات سوق العمل قبل التخرج، ‏وتعريفهم بالفرص المهنية المتاحة وربط الجانب الأكاديمي بالتطبيق العملي، بما يساعدهم ‏على اختيار مساراتهم التخصصية بشكل أوضح‎.‎

وأشار عدد من طلاب كلية الهندسة الزراعية إلى أهمية المعلومات والخبرات التي تعرفوا ‏عليها خلال اليوم الحقلي، ولا سيما ما يتعلق بالأشجار المعمرة وأساليب الاستفادة منها ‏ضمن الحدائق والمشاتل، معتبرين أن هذه التجربة شكلت إضافة عملية مهمة لدراستهم ‏الأكاديمية.

ويأتي تنظيم اليوم الحقلي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الربط بين الجانبين الأكاديمي ‏والتطبيقي لطلاب الهندسة الزراعية، وتأهيلهم لدخول سوق العمل، من خلال التدريب ‏الميداني، واكتساب الخبرات العملية، بما يسهم في دعم القطاع الزراعي عبر تطوير ‏قدرات الكفاءات الشابة‎.‎