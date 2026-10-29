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فرق الدفاع المدني تستجيب لتداعيات العاصفة المطرية في حماة

photo 1 2026 10 29 14 54 02 فرق الدفاع المدني تستجيب لتداعيات العاصفة المطرية في حماة
فرق الدفاع المدني تستجيب لتداعيات العاصفة المطرية-حماة-سانا

 حماة-سانا
 
استجابت فرق الدفاع المدني السوري في محافظة حماة لعدد من البلاغات المرتبطة بتداعيات الأحوال الجوية والعاصفة المطرية التي شهدها عدد من مناطق المحافظة.
 
وأوضح قائد العمليات في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بالمحافظة طارق رمضان في تصريح لمراسل سانا، اليوم الخميس، أن فرق الدفاع المدني نفذت تدخلات ميدانية شملت إخماد حريق ناجم عن صاعقة برق، وإزالة صخور منهارة على الطرقات، ومعالجة تجمعات مياه أمطار، إضافة إلى الاستجابة للسيول التي أدت إلى انقطاع مؤقت للطريق الرئيسي بين سلمية والرقة.
 
ولفت رمضان إلى أن الاستجابات توزعت على عدد من المواقع في المحافظة، ففي بلدة الحويز تم إخماد حريق اندلع في شجرة نخيل بالقرب من أحد المنازل، إثر تعرضها لصاعقة برق، دون وقوع إصابات بشرية أو أضرار أخرى، وفي قرية حيالين بمنطقة مصياف تمت إزالة الصخور المنهارة عن الطريق، وإعادة فتحه أمام حركة المرور، مع تأمين الموقع.
 
وبين رمضان، أن آليات الدفاع المدني في مدينة سلمية بريف حماة الشرقي وبالقرب من دوار الأوقاف تحديداً أجرت شفط مياه الأمطار المتجمعة وتصريفها بالتوازي مع إنشاء سواتر ترابية وفتح مجرى لتصريف مياه الأمطار المتجمعة في ناحية الحمرا بريف حماة الشرقي أيضاً، بهدف الحد من وصول المياه إليها وحمايتها من الغمر، كما استجابت الفرق الميدانية للسيول التي تسببت بانقطاع الطريق الرئيسي بين سلمية والرقة واحتواء تداعياتها الميدانية.
 
ونفذت فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث 165 استجابة ميدانية جراء الهطولات المطرية ‏الغزيرة والسيول التي شهدتها عدة محافظات سورية، حتى الساعة 11:30 من مساء أمس الأربعاء، وأسفرت عن إنقاذ ‌‏15 مدنياً وإجلاء نحو 375 عائلة من مخيمات متضررة، فيما أدت السيول إلى خروج سبعة جسور وعبارات وطرق ترابية عن الخدمة.‏

photo 3 2026 10 29 14 54 02 فرق الدفاع المدني تستجيب لتداعيات العاصفة المطرية في حماة
photo 2 2026 10 29 14 54 02 فرق الدفاع المدني تستجيب لتداعيات العاصفة المطرية في حماة
photo 4 2026 10 29 14 54 02 فرق الدفاع المدني تستجيب لتداعيات العاصفة المطرية في حماة
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