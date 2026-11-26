كورنيش طرطوس يتزيّن بألوان الغروب
إحباط محاولة تهريب 800 ألف حبة كبتاغون من لبنان إلى ريف حمص الغربي
حملة “فداء لحماة” تنفذ أكثر من 200 مشروع وتكشف تفاصيل التعهدات المالية
ورشة عمل لوزارة الصحة تحدد متطلبات الحملة الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال
“أنامل تصنع الأمل”.. مبادرة مجتمعية في حماة لتمكين النساء اقتصادياً
إنجاز نحو 80 % من أعمال إزالة الأنقاض في جسر الشغور
ورشة عمل بدمشق تناقش آليات تطبيق ميثاق وحدة الخطاب الإسلامي
منتدى “جسور التعافي” ينطلق في دمشق لبحث مستقبل العمل في المنطقة
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