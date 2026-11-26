دمشق-سانا

بمناسبة عيد الميلاد المجيد، افتتحت كنيسة سيدة دمشق، اليوم الخميس، بازار الميلاد الأول بمشاركة نحو 60 من أصحاب المشاريع الصغيرة، وذلك ضمن تقليد يقام مرتين سنوياً قبيل عيدي الميلاد والفصح، ويستمر حتى يوم الأحد المقبل.

ويضم البازار تشكيلة من المنتجات تنوعت بين المشغولات اليدوية والصوفية، والتحف الخشبية، وأعمال الكروشيه، والشموع، والألبسة، وزينة العيد، إضافة إلى الحلويات والمنتجات الغذائية والإكسسوار والعسل.

وقال كاهن كنيسة سيدة دمشق الأب مكاريوس قلومة لـ سانا: “أعايد جميع السوريين، وبالأخص الإخوة المسيحيين، بهذه المناسبة”، معرباً عن أمله بأن تحمل السنة الجديدة كل الفرح والسعادة والسلام لسوريا.

ودعا الجميع إلى زيارة بازار الميلاد الأول في كنيسة سيدة دمشق بساحة العباسيين والقصور، والمساهمة في تشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة.

بدورها، أوضحت منظمة البازار ناهد نقولا أن البازار الميلادي الأول يضم نحو 60 مشتركاً ومشتركة، ومنتجات متنوعة بين الأعمال اليدوية و”الكروشيه والكنزات والإكسسوار والأكل والحلويات وزينة الميلاد والعسل والشموع اليدوية”، مشيرة إلى أن البازار يساعد فئات لا تملك محلات، ويوفر مساحة للبيع والشراء بأسعار مقبولة.

من جهتها، قالت المشاركة باسمة شلاش: إنها تشارك للمرة الأولى، وقدمت منتجات يدوية جديدة، من بينها قطع توضع على طاولة، لافتة إلى أنها أرادت تقديم شيء جديد.

فيما قالت المشاركة فاديا نيكولاس عرار: إنها تشارك في البازار منذ نحو عشرين سنة عبر مشروع صغير للمشغولات اليدوية، وتقدم رموزاً للعيد وقواعد للزينة، مشيرة إلى أن روح الميلاد يجب أن تكون موجودة في هذا الوقت، وأن المشاركة مع الناس تجعل العيد أجمل.

ويأتي افتتاح البازار ضمن سلسلة من البازارات الخيرية التي تقام سنوياً وتسهم في تعزيز روح التضامن والمساعدة خلال فترة الأعياد، حيث يمكن للزوار شراء المنتجات والمشغولات اليدوية، وتكون أغلب عائداتها موجهة للأعمال الخيرية.