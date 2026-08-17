شقيق الفقيد غميرة يوضح ظروف وفاته ويؤكد أن تحديد السبب بيد لجنة التحقيق

اللاذقية-سانا



أكد مصطفى غميرة، أخ الفقيد محمد حسام الدين غميرة، أن شقيقه توفي بعد تعرضه لمضاعفات صحية أثناء وجوده في المشفى الجامعي باللاذقية، مشيراً إلى أن العائلة تترك تحديد سبب الوفاة إلى لجنة التحقيق التي شكلتها وزارة الداخلية.



وقال غميرة في تصريح لمراسل سانا اليوم الإثنين: “توفي محمد بعد تعرضه لمضاعفات صحية أثناء وجوده في المشفى، حيث قام الكادر الطبي بمحاولة إنعاشه أكثر من ثماني مرات بعد توقف قلبه، إلا أنه لم يستجب وكانت حالته تسوء تدريجياً”.



وتقدم غميرة بالشكر لوزراء الداخلية والدفاع والصحة على ما قدموه للفقيد خلال فترة مكوثه في المشفى.



وبدأت لجنة التحقيق برئاسة معاون وزير الداخلية ‌‏للشؤون الشرطية اللواء أحمد لطوف مهامها في محافظة اللاذقية اليوم الإثنين، للوقوف على كامل ملابسات وفاة غميرة وكشف الحقيقة بكل دقة وشفافية.



وكان وزير الداخلية أنس خطاب أصدر أمس أمراً بتشكيل اللجنة لكشف الأسباب الحقيقية لوفاة غميرة، إثر توقيفه في مخفر شرطة الحفة، على أن توافي اللجنة الوزارة بنتائج ‌‏أعمالها خلال 72 ساعة من ‏تاريخ تشكيلها.