قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية بريقة بريف القنيطرة الجنوبي

القنيطرة-سانا



توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، في قرية بريقة بريف القنيطرة الجنوبي.



وذكر مراسل سانا في القنيطرة، أن قوة للاحتلال مؤلفة من ثلاث آليات عسكرية نصبت حاجزاً عسكرياً في القرية وعمدت إلى تفتيش المارة، دون تسجيل أي حالة اعتقال.



وفي ريف درعا الغربي أوضح مراسل سانا أن قوات الاحتلال استقدمت آليات هندسية لتوسيع طريق ترابي ‏يقع شمال وادي الرقاد من جهة قرية معرية في حوض اليرموك وتستخدمه في ‏توغلاتها بالمنطقة‏.



وكانت قوة تابعة للاحتلال مؤلفة من ثلاث آليات عسكرية، توغلت في وقت سابق اليوم، ‏في محيط سد رويحينة بريف القنيطرة الشمالي.‏



وتواصل إسرائيل انتهاك اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، عبر توغلاتها المتكررة ‏في ‌‏الجنوب السوري، ومداهمة منازل المدنيين ‏واعتقالهم، وتجريف الأراضي، وإطلاق ‌‏‌‏القذائف.‏



وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع ‌‏‌‏الإجراءات التي يتخذها باطلة ولاغية، ولا يترتب ‏عليها أي أثر قانوني وفقاً للقانون ‌‏‌‏الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وإلزام إسرائيل ‏بالانسحاب ‌‏الكامل من ‏الجنوب السوري.‏