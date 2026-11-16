تنظيم 100 ضبط تمويني خلال الأسبوع الثاني من الشهر الجاري في درعا‏‏

درعا-سانا
نظّمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة درعا 100 ضبط تمويني خلال الأسبوع الثاني من الشهر الجاري، وذلك في إطار جولاتها الرقابية على الأسواق والفعاليات التجارية لضبط المخالفات التموينية وحماية المستهلك.
وأوضح مدير المديرية الدكتور عادل الصياصنة في تصريحٍ لـ سانا اليوم الإثنين، أن الدوريات التموينية نفّذت خلال الفترة الممتدة من 8 ولغاية 14 تشرين الثاني الجاري 291 جولةً رقابية على الأسواق والفعاليات التجارية، بمشاركة 23 مراقباً توزعوا على دورية، وأسفرت عن ضبط 100 مخالفة.
وأشار الصياصنة إلى أن المخالفات توزعت بين 34 مخالفة للشروط الصحية، و23 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار، و15 مخالفة لعدم حيازة التراخيص اللازمة، و12 مخالفة لحيازة مواد منتهية الصلاحية، و6 مخالفات للتعليمات الإدارية، و3 مخالفات للذبح خارج المسلخ، إضافة إلى مخالفتَي غش مستهلك، ومخالفات أخرى تتعلق بعدم وجود بطاقة بيان، وتداول الفواتير، وتقاضي أسعار زائدة، وسوء صناعة الخبز.
ولفت الصياصنة إلى أن المديرية سحبت 24 عينةً من الأسواق خلال الفترة المذكورة، منها 8 عينات غذائية، توزعت بين 3 عينات مطابقة وعينة مخالفة و4 عينات قيد التحليل، إضافةً إلى 16 عينة غير غذائية جميعها قيد التحليل.
وفيما يتعلق بالإغلاقات والشكاوى، أوضح الصياصنة أنه تم تسجيل إغلاق فعالية واحدة في منطقة الصنمين، إضافة إلى أربع شكاوى، منها شكاوى واردة وأخرى تمت معالجتها، عبر رمز الاستجابة السريعة (QR).
وأكد الصياصنة أهمية استمرار العمل الرقابي ومتابعة الأسواق والفعاليات التجارية ورصد المخالفات، ما يُسهم في ضمان الالتزام بالأنظمة والتعليمات التموينية وحماية حقوق المستهلكين.
ونظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة درعا، في الثامن من الشهر الجاري، 101 ضبط تمويني خلال الأسبوع الأول من تشرين الثاني، وذلك في إطار جولاتها الرقابية على الأسواق والفعاليات التجارية.