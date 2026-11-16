تنظيم 100 ضبط تمويني خلال الأسبوع الثاني من الشهر الجاري في درعا‏‏

درعا-سانا

نظّمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة درعا 100 ضبط ‏تمويني خلال الأسبوع الثاني من الشهر الجاري، وذلك في إطار جولاتها الرقابية ‏على الأسواق والفعاليات التجارية لضبط المخالفات التموينية وحماية المستهلك.‏

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وأوضح مدير المديرية الدكتور عادل الصياصنة في تصريحٍ لـ سانا اليوم الإثنين، أن ‏الدوريات التموينية نفّذت خلال الفترة الممتدة من 8 ولغاية 14 تشرين الثاني الجاري ‌‏291 جولةً رقابية على الأسواق والفعاليات التجارية، بمشاركة 23 مراقباً توزعوا ‏على دورية، وأسفرت عن ضبط 100 مخالفة.‏

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وأشار الصياصنة إلى أن المخالفات توزعت بين 34 مخالفة للشروط الصحية، و23 ‏مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار، و15 مخالفة لعدم حيازة التراخيص اللازمة، و12 ‏مخالفة لحيازة مواد منتهية الصلاحية، و6 مخالفات للتعليمات الإدارية، و3 مخالفات ‏للذبح خارج المسلخ، إضافة إلى مخالفتَي غش مستهلك، ومخالفات أخرى تتعلق بعدم ‏وجود بطاقة بيان، وتداول الفواتير، وتقاضي أسعار زائدة، وسوء صناعة الخبز.‏

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‏ولفت الصياصنة إلى أن المديرية سحبت 24 عينةً من الأسواق خلال الفترة ‏المذكورة، منها 8 عينات غذائية، توزعت بين 3 عينات مطابقة وعينة مخالفة و4 ‏عينات قيد التحليل، إضافةً إلى 16 عينة غير غذائية جميعها قيد التحليل.‏

وفيما يتعلق بالإغلاقات والشكاوى، أوضح الصياصنة أنه تم تسجيل إغلاق فعالية ‏واحدة في منطقة الصنمين، إضافة إلى أربع شكاوى، منها شكاوى واردة وأخرى تمت ‏معالجتها، عبر رمز الاستجابة السريعة (‏QR‏).‏

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‏وأكد الصياصنة أهمية استمرار العمل الرقابي ومتابعة الأسواق والفعاليات التجارية ‏ورصد المخالفات، ما يُسهم في ضمان الالتزام بالأنظمة والتعليمات التموينية وحماية ‏حقوق المستهلكين.‏

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ونظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة درعا، في الثامن من ‏الشهر الجاري، 101 ضبط تمويني خلال الأسبوع الأول من تشرين الثاني، وذلك في ‏إطار جولاتها الرقابية على الأسواق والفعاليات التجارية.‏

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