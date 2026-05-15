انطلاق مهرجان “صيف الأضحى” في حلب بمشاركة 60 شركة تجارية

حلب-سانا
انطلقت في مدينة حلب أمس الخميس، فعاليات مهرجان “صيف الأضحى” على أرض سوق الإنتاج بمشاركة نحو 60 شركة تجارية و273 سيدة من أصحاب المشاريع الصغيرة، ويستمر حتى وقفة عيد الأضحى.
ويقدم المهرجان الذي تنظمه شركة (PMG) الدولية للمعارض بالتعاون مع محافظة حلب وغرفة التجارة تشكيلة متنوعة من المنتجات والفعاليات الترفيهية والمسابقات، بهدف تنشيط الحركة التجارية ودعم الأسواق المحلية وتوفير خيارات متعددة للمواطنين قبيل عيد الأضحى.
وأوضح رئيس مجلس مدينة حلب طلال جابري في تصريح لـ سانا أن المهرجان يشكل فرصة اقتصادية واجتماعية للأهالي مع بداية العطلة الصيفية واقتراب عيد الأضحى، مبيناً أن مشاركة مجلس مدينة حلب في المهرجان هدفها تعزيز التواصل المجتمعي مع الأهالي والاستماع إلى همومهم ومقترحاتهم، بما يسهم في تطوير الخدمات وتحقيق مشاركة مجتمعية أوسع.
بدورها، أشارت الزائرة ليلاس الحلبي، إلى ما تقدمه الشركات المشاركة من عروض ومسابقات وجوائز للزوار، بينما أوضحت الزائرة منال عزيزي أن المنتجات المعروضة جيدة والأسعار مناسبة مقارنة بالأسواق الأخرى.
ويأتي تنظيم مهرجان “صيف الأضحى” ضمن سلسلة فعاليات تشهدها مدينة حلب خلال الفترة الحالية بهدف تنشيط الأسواق وتحريك العجلة الاقتصادية، بالتزامن مع عودة النشاط التجاري والاجتماعي إلى المدينة بعد سنوات من التحديات.