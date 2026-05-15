انطلاق مهرجان “صيف الأضحى” في حلب بمشاركة 60 شركة تجارية

حلب-سانا‏

انطلقت في مدينة حلب أمس الخميس، فعاليات مهرجان “صيف الأضحى” ‌‏على أرض سوق الإنتاج بمشاركة نحو 60 شركة تجارية و273 سيدة من ‌‏أصحاب المشاريع الصغيرة، ويستمر حتى وقفة عيد الأضحى.‏

ويقدم المهرجان الذي تنظمه شركة (‏PMG‏) الدولية للمعارض بالتعاون مع ‏محافظة حلب ‏وغرفة التجارة تشكيلة متنوعة من المنتجات والفعاليات ‏الترفيهية ‏والمسابقات، بهدف تنشيط الحركة التجارية ودعم الأسواق المحلية ‏وتوفير ‏خيارات متعددة للمواطنين قبيل عيد الأضحى.‏

وأوضح رئيس مجلس مدينة حلب طلال جابري في تصريح لـ سانا أن ‌‏المهرجان يشكل فرصة اقتصادية واجتماعية للأهالي مع بداية العطلة ‌‏الصيفية واقتراب عيد الأضحى، مبيناً أن مشاركة مجلس مدينة حلب ‏في ‏المهرجان هدفها تعزيز التواصل المجتمعي مع الأهالي والاستماع إلى ‌‏همومهم ومقترحاتهم، بما يسهم في تطوير الخدمات وتحقيق مشاركة مجتمعية ‌‏أوسع.‏

بدورها، أشارت الزائرة ليلاس الحلبي، إلى ما تقدمه الشركات المشاركة من ‌‏عروض ومسابقات وجوائز للزوار، بينما أوضحت الزائرة منال عزيزي أن ‌‏المنتجات المعروضة جيدة والأسعار مناسبة مقارنة بالأسواق الأخرى.‏

ويأتي تنظيم مهرجان “صيف الأضحى” ضمن سلسلة فعاليات تشهدها مدينة ‌‏حلب خلال الفترة الحالية بهدف تنشيط الأسواق وتحريك العجلة الاقتصادية، ‌‏بالتزامن مع عودة النشاط التجاري والاجتماعي إلى المدينة بعد سنوات من ‌‏التحديات.‏