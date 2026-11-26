وزارة الأوقاف ومجلس الإفتاء ينظمان ورشة لتعزيز وحدة الخطاب الإسلامي وتطبيقاته المجتمعية
بعد 15 عاماً من الإغلاق، الشؤون المدنية تعود إلى البصيرة بريف دير الزور لخدمة 500 مراجع يومياً
ندوات أدبية وأمسيات شعرية في معرض حماة للكتاب تستقطب جمهوراً واسعاً من المجتمع
”لأجل من غابوا.. نبني مستقبل من بقوا”.. فعالية للأطفال في دوما بمشاركة 1500 طفل
مجلس الأعمال السوري الفرنسي يحتفي بعامه الأول ويعزز التعاون الاقتصادي
محاضرة في الرقة حول أثر التقنيات الزراعية والمعاصر في إنتاج زيت زيتون عالي الجودة
المصالح العقارية في درعا تباشر تنفيذ مشروع “النافذة الواحدة” وأتمتة السجلات
لمنع الاحتكار وتلبية الطلب المتزايد.. إجراءات جديدة لزيادة مخصصات الغاز في دير الزور
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