دمشق -سانا

بمشاركة رسمية وفعاليات اقتصادية وتجارية، أحيا مجلس الأعمال السوري الفرنسي، مساء اليوم الأربعاء، الذكرى السنوية الأولى لتأسيسه، في احتفالية نظمها بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وهيئة الاستثمار السورية، بفندق رويال سميراميس في دمشق.

وأكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، رئيس هيئة الاستثمار السورية، أحمد رواد رمضان في كلمة له، أهمية مجالس الأعمال المشتركة ودورها في بناء العلاقات الاقتصادية بين سوريا ودول العالم، مشيراً إلى أنها تشكل شبكة اقتصادية دولية تسهم في فتح الأسواق واستقطاب الاستثمارات ونقل المعرفة والتكنولوجيا.

شراكة وطنية بين الدولة والقطاع الخاص

لفت الوزير رمضان إلى أن حجم التحديات والفرص التي تواجه سوريا اليوم يتطلب العمل بروح الفريق الواحد، ضمن شراكة وطنية تتكامل فيها جهود مؤسسات الدولة مع إمكانات القطاع الخاص وخبرات السوريين في الداخل والخارج.

وأوضح الوزير رمضان أن إدارة الاقتصاد تستند إلى المعرفة والتحليل والبيانات الدقيقة، ووضوح الأولويات والأهداف وقياس الأداء والنتائج، لافتاً إلى أن التكامل بين الملف الاقتصادي السوري والملف الوطني للاستثمار يشكل فرصة مهمة لتعزيز كفاءة العمل الاقتصادي، إذ تحدد السياسات الاقتصادية الاتجاهات والأولويات، وتعمل التجارة الخارجية على توسيع الأسواق والآفاق، فيما يحول الاستثمار هذه الأولويات إلى مشاريع وقدرات إنتاجية وقيمة اقتصادية حقيقية.

بناء اقتصاد وطني منتج

أشار الوزير رمضان إلى أن الهدف يتمثل في بناء اقتصاد وطني منتج وتنافسي ومنفتح على العالم، يقوم على الشفافية وتكافؤ الفرص ووضوح القواعد، مؤكداً أن القيمة الحقيقية لنمو الاقتصاد تكمن في انعكاسه على دخل المواطن وقدرته الشرائية وفرص العمل ومستوى المعيشة.

وشدد الوزير على أن القطاع الخاص شريك رئيسي في بناء سوريا، وأن الحوار المستمر معه والاستفادة من خبراته يشكلان جزءاً أساسياً من السياسة الاقتصادية، مبيناً أن الحكومة تلمس اهتماماً متزايداً من مجتمع الأعمال الفرنسي بالفرص الاقتصادية في سوريا، وتعمل على تهيئة الظروف لتوسيع التواصل المباشر بين الشركات السورية والفرنسية، ولا سيما خلال الأشهر القليلة القادمة، بما يعزز فرص التعاون والشراكات الاقتصادية المشتركة.

آفاق جديدة للشراكات

بين رئيس مجلس الأعمال السوري الفرنسي جمال الدين القاسمي في كلمة له، أن المجلس حقق خلال عامه الأول عدداً من الإنجازات بجهود أعضائه، وأسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين سوريا وفرنسا، وبناء جسور للتواصل والتعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين، بما يفتح آفاقاً جديدة للشراكات والاستثمارات المشتركة.

بدوره، أكد القائم بالأعمال لدى سفارة فرنسا في دمشق جان باتيست فافر حرص بلاده على مواصلة دعم سوريا خلال مرحلة التعافي الاقتصادي، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون مع مجلس الأعمال السوري الفرنسي بوصفه شريكاً أساسياً في تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وقال فافر: “إن فرنسا التي وقفت إلى جانب سوريا خلال سنوات الثورة، تتطلع إلى الوقوف إلى جانبها في مرحلة التعافي الاقتصادي، رغم التحديات القائمة وما تحمله المرحلة المقبلة من فرص وآمال”.

يذكر أن مجلس الأعمال السوري الفرنسي تأسس بموجب قرار صادر عن وزارة الاقتصاد في الحادي عشر من تشرين الثاني عام 2025، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتوسيع مجالات التعاون المشترك.