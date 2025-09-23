رجل أعمال يتبرع بنصف مليون دولار لصالح حملة “باب الخيـر” لأهل الخيـر
رجل أعمال يتبرع بـ 700 ألف دولار أمريكي لصالح حملة باب الخير لأهل الخير
ورشة عمل في حلب حول مدونة السلوك الإعلامي المهني
افتتاح مدرسة كفر حلب الابتدائية بعد إعادة ترميمها وتأهيلها
توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية والمنظمة الدولية لحقوق الإنسان
الرئيس الشرع: سوريا اتخذت سياسة بأن تكون لديها علاقات هادئة مع جميع الدول
الرئيس الشرع: الشعب السوري جبار وقوي واستمد قوتي من الله ثم من هذا الشعب
هيئة الرقابة والتفتيش تطلق منصة لتلقي شكاوي المواطنين
