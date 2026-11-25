محاضرة في الرقة حول أثر التقنيات الزراعية والمعاصر في إنتاج زيت زيتون عالي الجودة
لمنع الاحتكار وتلبية الطلب المتزايد.. إجراءات جديدة لزيادة مخصصات الغاز في دير الزور
غرفة تجارة وصناعة دير الزور تبحث مع مستثمرين أتراك التعاون بقطاعات الطاقة والزراعة
محافظة الرقة تناقش في اجتماع موسَّع تطوير الأداء الإداري والخدمي ومشاريع الإعمار
سوريا في لاهاي.. أصوات تطالب بإنصاف ضحايا الكيميائي وضمان عدم التكرار
مشاورة وطنية حول مسارات الانتقال إلى الطاقة المستدامة بالتعاون مع “الإسكوا”
المالية والبنك الدولي يطلقان مشروعاً لتحديث الإدارة المالية العامة في سوريا
انطلاق أعمال المرحلة الثانية من مكافحة التصحر ببادية ريف دمشق
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