دمشق-سانا

زار وفدٌ رفيع المستوى من مجموعة البنك الدولي اليوم الأربعاء حي جوبر في دمشق، برفقة وزير المالية محمد يسر برنية، للاطلاع على حجم الدمار والتخريب الذي خلّفه قصف النظام البائد الحي.

ويترأس الوفد المديرة الإدارية للعمليات في البنك الدولي آنا بيردي، ويضم نائب رئيس البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان عثمان ديون، ومديرة دائرة الشرق الأوسط في البنك داليا خليفة.

وأكد الوزير برنية في تصريح لـ سانا، أن هذا المكان يجسِّد حجم الأضرار والدمار الذي خلّفه النظام البائد، معرباً عن تفاؤله بعودة الحيّ إلى ألقه، ومثمّناً اهتمام وفد البنك الدولي بالاطلاع على واقع الحي.

وأشار الوزير برنية إلى متانة وتطور علاقات التعاون القائمة بين سوريا والبنك الدولي بوصفه شريكاً أساسياً في مرحلة الإعمار والتعافي، موضحاً أن هناك اهتماماً كبيراً بتوسيع نطاق هذا التعاون.

إعداد إطار شراكة لخمس سنوات

ولفت وزير المالية إلى العمل على صياغة إطار شراكة استراتيجية يمتد خمس سنوات، ويركِّز بشكل خاص على دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار في سوريا، مشيراً إلى التوافق على إنشاء “الصندوق الائتماني لدعم التعافي وإعادة الإعمار في سوريا” (START)، لدعم التمويل الميسر وتوفير الدعم لجهود الدولة.

التزام البنك الدولي مع سوريا لتنفيذ مشاريع حيوية

بدورها، قالت المديرة الإدارية لشؤون العمليات في البنك الدولي آنا بيردي: إن حجم الأضرار والدمار الهائل الذي لحق بالمنطقة يجسِّد صورة مؤلمة تعكس ما تعرضت له العديد من المناطق السورية.

وشددت على التزام البنك الدولي بالعمل الجاد والوثيق مع الحكومة السورية لتنفيذ حزمة مشاريع حيوية قائمة بقيمة تقارب نصف مليار دولار، وتستقطب قطاعات المياه، والطاقة، والصحة، إلى جانب تعزيز المؤسسات.

وأشارت بيردي إلى تطلع البنك الدولي لتوسيع آفاق التعاون في إطار شراكة وطنية استراتيجية جديدة تهدف إلى تحفيز النمو والتعافي بقيادة القطاع الخاص، وخلق فرص عمل، والارتقاء بالمستوى المعيشي لجميع السوريين.

وكان وزير الخارجية ‏والمغتربين أسعد حسن الشيباني، ‏والمفوضة الأوروبية ‏لشؤون المتوسط دوبرافكا شويسا افتتحا أمس الثلاثاء، منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا ‏(‏SPCF‏)، بحضور كبار المسؤولين من ‏جميع الشركاء.

وأعربت المديرة الإدارية لشؤون ‏العمليات في البنك الدولي آنا بيردي في كلمة ‌‏خلال المنتدى، عن تطلعها إلى شراكات أوسع، لأن الهدف هو العمل يداً بيد مع ‌‏الحكومة ومع كل شركاء التنمية، بما يتوافق مع أولويات الحكومة وخريطة الطريق ‌‏التي وضعتها دمشق.‏

وفي شهر تشرين الأول الماضي، اتفقت سوريا ومجموعة البنك الدولي على إنشاء “الصندوق الائتماني لدعم التعافي وإعادة الإعمار في سوريا (START)” وهو صندوق ائتماني متعدد المانحين يستهدف تقديم التمويل الميسر وضمانات الاستثمار والدعم الفني وبناء القدرات.