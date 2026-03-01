مركز المختارية الزراعي في حمص يواصل أعمال تطعيم الكرمة استعداداً للموسم الزراعي

فن الموزاييك الدمشقي.. حرفة تتحدى الزمن
مديرية الحج والعمرة تجري قرعة للمسجلين لأداء فريضة الحج ‏لموسم 1446هـ 2025 م في المكتبة الوطنية بدمشق
حملة لإزالة الركام والسواتر الترابية في منطقة خان شيخون بريف إدلب
الوزير الشيباني يجيب على أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره الروسي في موسكو
وزارة الدفاع تفتتح جسراً مؤقتاً يربط قريتي مراط والمريعية على نهر الفرات في دير الزور
