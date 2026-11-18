إدلب-سانا
غادرت اليوم الأربعاء قافلة تضم 154 عائلة من مخيمات النزوح في محافظة إدلب، متجهة إلى قراها وبلداتها الأصلية في عدة محافظات سورية، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى دعم العودة الطوعية وإنهاء ملف المخيمات.
وتشمل وجهات العائلات محافظات إدلب وحماة وحمص وريف دمشق ودرعا والحسكة وحلب ودير الزور واللاذقية ودمشق.
وأوضحت مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل في إدلب أحلام الرشيد في تصريح لمراسل سانا، أن الجهات المعنية تواصل تقديم الدعم للعائلات العائدة، من خلال تأمين النقل وتسجيلها في مناطقها الأصلية، ومتابعة احتياجاتها المتعلقة بسبل العيش وترميم المنازل والرعاية الاجتماعية.
وأضافت الرشيد أن قوافل العودة ستتواصل خلال الفترة المقبلة، بالتوازي مع متابعة أوضاع العائلات في مناطق عودتها، ولاسيما المناطق الأكثر تضرراً في ريف إدلب الجنوبي.
وأوضحت سهام دهنين، أنها تركت مخيم النزوح وتعود اليوم للعيش مع ولديها منوهة بجهود دعم قوافل العودة في تامين عودة النازحين الى مناطقهم الأصلية، بينما لفتت شامية محمد علي العبدالله الى أنها تغادر المخيم بعد نزوح دام أكثر من سبع سنوات، معربةً عن أملها بتحسن الأوضاع الخدمية في القرى لتعزيز عودة أكبر عدد من الأهالي.
وجرى تسيير القافلة بالتنسيق مع محافظة إدلب، وبالتعاون بين مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة مزن، والهلال الأحمر العربي السوري، ومديرية الطوارئ وإدارة الكوارث.
وتواجه العائلات العائدة تحديات تتعلق بدمار المنازل ونقص الخدمات الأساسية، ما يجعل تأهيل المساكن والبنية التحتية وتأمين مقومات الاستقرار من أبرز متطلبات استكمال العودة.
وتندرج هذه القافلة ضمن إطار الجهود الحكومية والإنسانية الرامية إلى تسهيل عودة المهجرين إلى مناطقهم الأصلية، والعمل على إنهاء وجود مخيمات النزوح والوصول إلى هدف “صفر خيمة”.