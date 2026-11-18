إدلب-سانا

غادرت اليوم الأربعاء قافلة تضم 154 عائلة من مخيمات النزوح في محافظة إدلب، ‏متجهة إلى قراها وبلداتها الأصلية في عدة محافظات سورية، وذلك ضمن الجهود الرامية ‏إلى دعم العودة الطوعية وإنهاء ملف المخيمات.‏

وتشمل وجهات العائلات محافظات إدلب وحماة وحمص وريف دمشق ودرعا والحسكة ‏وحلب ودير الزور واللاذقية ودمشق.‏

وأوضحت مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل في إدلب أحلام الرشيد في تصريح لمراسل ‏سانا، أن الجهات المعنية تواصل تقديم الدعم للعائلات العائدة، من خلال تأمين النقل ‏وتسجيلها في مناطقها الأصلية، ومتابعة احتياجاتها المتعلقة بسبل العيش وترميم المنازل ‏والرعاية الاجتماعية.‏

وأضافت الرشيد أن قوافل العودة ستتواصل خلال الفترة المقبلة، بالتوازي مع متابعة ‏أوضاع العائلات في مناطق عودتها، ولاسيما المناطق الأكثر تضرراً في ريف إدلب ‏الجنوبي.‏

وأوضحت سهام دهنين، أنها تركت مخيم النزوح وتعود اليوم للعيش مع ولديها منوهة ‏بجهود دعم قوافل العودة في تامين عودة النازحين الى مناطقهم الأصلية، بينما لفتت ‏شامية محمد علي العبدالله الى أنها تغادر المخيم بعد نزوح دام أكثر من سبع سنوات، ‏معربةً عن أملها بتحسن الأوضاع الخدمية في القرى لتعزيز عودة أكبر عدد من ‏الأهالي.‏

وجرى تسيير القافلة بالتنسيق مع محافظة إدلب، وبالتعاون بين مديرية الشؤون ‏الاجتماعية والعمل في المحافظة، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ‏ومنظمة مزن، والهلال الأحمر العربي السوري، ومديرية الطوارئ وإدارة الكوارث. ‏

وتواجه العائلات العائدة تحديات تتعلق بدمار المنازل ونقص الخدمات الأساسية، ما يجعل ‏تأهيل المساكن والبنية التحتية وتأمين مقومات الاستقرار من أبرز متطلبات استكمال ‏العودة.‏

وتندرج هذه القافلة ضمن إطار الجهود الحكومية والإنسانية الرامية إلى تسهيل عودة ‏المهجرين إلى مناطقهم الأصلية، والعمل على إنهاء وجود مخيمات النزوح والوصول إلى ‏هدف “صفر خيمة”.‏