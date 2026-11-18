إدلب-سانا
أطلقت مديرية الزراعة في محافظة إدلب اليوم الأربعاء، حملة تشجير بعنوان “معاً لنعيد إدلب خضراء”، تبدأ من حرش مصيبين شرق مدينة أريحا، وذلك بهدف زراعة نحو 550 ألف غرسة، في عدة مواقع رئيسة خلال ثلاثة أشهر.
وشارك في انطلاق الحملة الكوادر الفنية والهندسية في دوائر الزراعة والحراج ومجالس المدن، ومزارعون وعناصر دفاع مدني والأمن الداخلي وفريق “يلا سوريا” التطوعي، بهدف تعويض الثروة الحراجية التي تضررت بسبب جرائم النظام البائد، وإعادة المساحات الخضراء، والحد من التصحر، وتحسين الواقع البيئي، وترسيخ ثقافة الحفاظ على الأشجار.
وأوضح محافظ إدلب محمد عبد الرحمن في تصريح لـ سانا، أن الحملة تهدف إلى زراعة 300 ألف غرسةٍ حراجية متنوعة، منها السرو والصنوبر والكينا والغار والسنديان، و250 ألف غرسة زيتون، في سبعة مواقع رئيسة متوزعة في مناطق إدلب وسراقب وأريحا ومعرة النعمان وجسر الشغور.
وأكد أن رعاية الغراس لا تقل أهميةً عن زيادة أعدادها، إذ من الضروري حمايتها وسقايتها لتحقيق هدف الحملة، موضحاً أن مديريتي الزراعة والأحراج والبلديات والوحدات الإدارية وجميع الجهات، تعمل لتحقيق ذلك.
ودعا محافظ إدلب المجتمع المدني والأهالي جميعاً للمشاركة في الحملة، لافتاً إلى أنه سيتم توزيع غراس مثمرة للمزارعين في أرياف إدلب التي قُطعت أشجارها، من زيتون وفستق حلبي وتين حسب المتوفر لدى مديرية الزراعة، لإعادة زراعة الأراضي المتضررة.
دعوات لتعزيز حملات التشجير
من جانبها، لفتت رئيسة دائرة التمكين في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في إدلب شذى قره محمد إلى تطوع فريق من المديريات في العمل ضمن الحملة، بهدف إعادة تأهيل الغطاء النباتي الذي دمره النظام البائد.
وبيّنت أن حرش مصيبين كان مليئاً بالأشجار، وانطلاق الحملة منه يُعتبر دعوةً لكل الأهالي للمشاركة في الحفاظ على الأشجار، التي ستبقى مساحةً خضراء يحيا في ظلالها أبناؤهم بأمان وسلام واستقرار.
بدوره، أكد المهندس الزراعي خالد عبد الله خطيب، أهمية زراعة الأشجار الحراجية في موقع حرش مصيبين، وفي كل بقعة بالمحافظة، نظراً لما تعرضت له من استنزاف الغطاء النباتي وقطع الأشجار الحراجية والمثمرة، مع ضرورة مشاركة جميع فئات المجتمع وتكثيف حملات التشجير وكل فعالية مشابهة لتعود إدلب الخضراء كما كانت.
حضر انطلاق الحملة معاون وزير الزراعة لشؤون التخطيط والتميز المؤسسي باسل ديري، ومعاون وزير الطوارئ وإدارة الكوارث منير المصطفى، وعدد من الفعاليات الرسمية والشعبية.
وتأتي الحملة ضمن الجهود الحكومية الرامية لتعزيز الغطاء النباتي وزيادة المساحات الخضراء، ونشر ثقافة التشجير والحفاظ على الأشجار في مختلف المحافظات السورية، حيث أطلقت وزارة الزراعة في الثاني من الجاري حملة التشجير الوطنية تحت شعار ”ازرع غرساً واترك أثراً” والتي تستمر حتى الأول من شهر نيسان 2027.