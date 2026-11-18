إدلب-سانا

أطلقت مديرية الزراعة في محافظة إدلب اليوم الأربعاء، حملة تشجير بعنوان “معاً لنعيد ‏إدلب خضراء”، تبدأ من حرش مصيبين شرق مدينة أريحا، وذلك بهدف زراعة نحو ‌‏550 ألف غرسة، في عدة مواقع رئيسة خلال ثلاثة أشهر.‏

‏وشارك في انطلاق الحملة الكوادر الفنية والهندسية في دوائر الزراعة والحراج ومجالس ‏المدن، ومزارعون وعناصر دفاع مدني والأمن الداخلي وفريق “يلا سوريا” التطوعي، ‏بهدف تعويض الثروة الحراجية التي تضررت بسبب جرائم النظام البائد، وإعادة ‏المساحات الخضراء، والحد من التصحر، وتحسين الواقع البيئي، وترسيخ ثقافة الحفاظ ‏على الأشجار.‏

‏‏وأوضح محافظ إدلب محمد عبد الرحمن في تصريح لـ سانا، أن الحملة تهدف إلى زراعة ‌‏300 ألف غرسةٍ حراجية متنوعة، منها السرو والصنوبر والكينا والغار والسنديان، ‏و250 ألف غرسة زيتون، في سبعة مواقع رئيسة متوزعة في مناطق إدلب وسراقب ‏وأريحا ومعرة النعمان وجسر الشغور.‏

وأكد أن رعاية الغراس لا تقل أهميةً عن زيادة أعدادها، إذ من الضروري ‏حمايتها وسقايتها لتحقيق هدف الحملة، موضحاً أن مديريتي الزراعة والأحراج والبلديات ‏والوحدات الإدارية وجميع الجهات، تعمل لتحقيق ذلك.

‏ودعا محافظ إدلب المجتمع المدني والأهالي جميعاً للمشاركة في الحملة، لافتاً إلى أنه ‏سيتم توزيع غراس مثمرة للمزارعين في أرياف إدلب التي قُطعت أشجارها، من زيتون ‏وفستق حلبي وتين حسب المتوفر لدى مديرية الزراعة، لإعادة زراعة الأراضي ‏المتضررة.‏

‏دعوات لتعزيز حملات التشجير

من جانبها، لفتت رئيسة دائرة التمكين في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في إدلب ‏شذى قره محمد إلى تطوع فريق من المديريات في العمل ضمن الحملة، بهدف إعادة ‏تأهيل الغطاء النباتي الذي دمره النظام البائد.‏

وبيّنت أن حرش مصيبين كان مليئاً بالأشجار، وانطلاق الحملة منه يُعتبر دعوةً لكل ‏الأهالي للمشاركة في الحفاظ على الأشجار، التي ستبقى مساحةً خضراء يحيا في ظلالها أبناؤهم بأمان وسلام واستقرار.‏ ‏

بدوره، أكد المهندس الزراعي خالد عبد الله خطيب، أهمية زراعة الأشجار الحراجية في ‏موقع حرش مصيبين، وفي كل بقعة بالمحافظة، نظراً لما تعرضت له من استنزاف الغطاء ‏النباتي وقطع الأشجار الحراجية والمثمرة، مع ضرورة مشاركة جميع فئات ‏المجتمع وتكثيف حملات التشجير وكل فعالية مشابهة لتعود إدلب الخضراء كما كانت.‏

حضر انطلاق الحملة معاون وزير الزراعة لشؤون التخطيط والتميز المؤسسي باسل ‏ديري، ومعاون وزير الطوارئ وإدارة الكوارث منير المصطفى، وعدد من الفعاليات ‏الرسمية والشعبية.‏

وتأتي الحملة ضمن الجهود الحكومية الرامية لتعزيز الغطاء النباتي وزيادة المساحات ‌‏الخضراء، ونشر ثقافة التشجير والحفاظ على الأشجار في ‏مختلف المحافظات السورية، ‏حيث أطلقت وزارة الزراعة في الثاني من الجاري حملة التشجير الوطنية تحت شعار ‌‏”ازرع غرساً ‏واترك أثراً” والتي تستمر حتى الأول من شهر نيسان 2027.‏