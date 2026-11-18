حلب-سانا
أقامت منظمة تكافل الشام، بالشراكة مع منظمة “إنقاذ الطفل” (Save the Children)، اليوم الأربعاء، معرضاً للمشاريع الصغيرة ضمن فعالية ختامية لمشروع “تمكين 4″، وذلك في منطقة كرم الميسر في حلب، بهدف دعم رواد الأعمال وتمكينهم اقتصادياً.
وشهد المعرض عرض مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات التي قدمها أصحاب المشاريع الصغيرة المستفيدون من المشروع، حيث استعرضوا تجاربهم ومنتجاتهم أمام الزوار، في خطوة تهدف إلى التعريف بمشاريعهم، وتوسيع قاعدة التسويق، وبناء شراكات وعلاقات مع التجار والموردين، ما يسهم في تطوير أعمالهم، وتعزيز حضورها وتنافسيتها في السوق.
295 مستفيداً من التدريبات النوعية
وأوضح مسؤول برنامج التعافي المبكر في منظمة تكافل الشام، راتب العلي، في تصريح لمراسل سانا، أن مشروع “تمكين4” نُفذ في بلدة أورم الكبرى وحي كرم الميسر بمدينة حلب، واستهدف 295 مستفيداً، ولاسيما من الفئات الأكثر ضعفاً، بهدف تمكينهم اقتصادياً، وتوفير فرص عمل وسبل عيش مستدامة لهم ولأسرهم.
وأشار العلي إلى أن المستفيدين تلقوا تدريبات متخصصة في مجالات ريادة الأعمال والتسويق والترويج للمنتجات، إضافة إلى حصولهم على منح مالية بلغ متوسطها 1500 دولار، وفقاً لاحتياجات كل مشروع.
الدعم أسهم في توسيع مشروعي
أوضحت المشاركة إسراء حرات، إحدى المستفيدات من المشروع، أنها تعمل في مجال صناعة المنظفات المنزلية والتجارية بمختلف أنواعها، مشيرة إلى أن الدعم الذي حصلت عليه ضمن مشروع “تمكين 4” أسهم في توسيع مشروعها، وتنويع منتجاتها، وزيادة عدد زبائنها.
ولفتت حرات إلى أن التدريبات التي تلقتها في مجال إدارة الأعمال ساعدتها على تطوير مهاراتها في التسويق والتسعير وحساب التكاليف، مؤكدة أن مشروعها يشهد نمواً متزايداً، وأنها تطمح إلى إنشاء معمل لإنتاج المنظفات، وتطوير عملها بما يتوافق مع اختصاصها في الكيمياء الحيوية.
ويأتي المعرض في إطار جهود دعم سبل العيش وتعزيز التعافي الاقتصادي في المجتمع المحلي، من خلال مساعدة أصحاب المشاريع الصغيرة على تطوير أعمالهم، وتحويل مهاراتهم وإمكاناتهم إلى مصادر دخل مستدامة.
ويهدف مشروع “تمكين “4، الذي تنفذه منظمة تكافل الشام بالشراكة مع منظمة إنقاذ الطفل، إلى تعزيز فرص العمل وتحسين مصادر الدخل للأسر في حلب، وقد بدأ التسجيل للاستفادة منه في تشرين الأول 2025.