حلب-سانا‏

أقامت منظمة تكافل الشام، بالشراكة مع منظمة “إنقاذ الطفل” (‏Save the Children‏)، ‏اليوم الأربعاء، معرضاً للمشاريع الصغيرة ضمن فعالية ختامية لمشروع “تمكين 4″، ‏وذلك في منطقة كرم الميسر في حلب، بهدف دعم رواد الأعمال وتمكينهم اقتصادياً.‏

وشهد المعرض عرض مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات التي قدمها أصحاب ‏المشاريع الصغيرة المستفيدون من المشروع، حيث استعرضوا تجاربهم ومنتجاتهم أمام ‏الزوار، في خطوة تهدف إلى التعريف بمشاريعهم، وتوسيع قاعدة التسويق، وبناء ‏شراكات وعلاقات مع التجار والموردين، ما يسهم في تطوير أعمالهم، وتعزيز ‏حضورها وتنافسيتها في السوق.‏

‏295 مستفيداً من التدريبات النوعية

وأوضح مسؤول برنامج التعافي المبكر في منظمة تكافل الشام، راتب العلي، في تصريح ‏لمراسل سانا، أن مشروع “تمكين4” نُفذ في بلدة أورم الكبرى وحي كرم الميسر بمدينة ‏حلب، واستهدف 295 مستفيداً، ولاسيما من الفئات الأكثر ضعفاً، بهدف تمكينهم ‏اقتصادياً، وتوفير فرص عمل وسبل عيش مستدامة لهم ولأسرهم.‏

وأشار العلي إلى أن المستفيدين تلقوا تدريبات متخصصة في مجالات ريادة الأعمال ‏والتسويق والترويج للمنتجات، إضافة إلى حصولهم على منح مالية بلغ متوسطها 1500 ‏دولار، وفقاً لاحتياجات كل مشروع.‏

الدعم أسهم في توسيع مشروعي ‏

أوضحت المشاركة إسراء حرات، إحدى المستفيدات من المشروع، أنها تعمل في مجال ‏صناعة المنظفات المنزلية والتجارية بمختلف أنواعها، مشيرة إلى أن الدعم الذي حصلت ‏عليه ضمن مشروع “تمكين 4” أسهم في توسيع مشروعها، وتنويع منتجاتها، وزيادة عدد ‏زبائنها.‏

ولفتت حرات إلى أن التدريبات التي تلقتها في مجال إدارة الأعمال ساعدتها على تطوير ‏مهاراتها في التسويق والتسعير وحساب التكاليف، مؤكدة أن مشروعها يشهد نمواً متزايداً، ‏وأنها تطمح إلى إنشاء معمل لإنتاج المنظفات، وتطوير عملها بما يتوافق مع اختصاصها ‏في الكيمياء الحيوية.‏

ويأتي المعرض في إطار جهود دعم سبل العيش وتعزيز التعافي الاقتصادي في المجتمع ‏المحلي، من خلال مساعدة أصحاب المشاريع الصغيرة على تطوير أعمالهم، وتحويل ‏مهاراتهم وإمكاناتهم إلى مصادر دخل مستدامة.‏

ويهدف مشروع “تمكين “4، الذي تنفذه منظمة تكافل الشام بالشراكة مع منظمة إنقاذ ‏الطفل، إلى تعزيز فرص العمل وتحسين مصادر الدخل للأسر في حلب، وقد بدأ التسجيل ‏للاستفادة منه في تشرين الأول 2025.‏