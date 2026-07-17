معرض “ناس تكس 2026” ينطلق غداً في دمشق بمشاركة أكثر من 300 شركة من 20 دولة

دمشق-سانا

تنطلق يوم غد السبت فعاليات معرض سوريا الدولي للنسيج “ناس تكس 2026” على أرض مدينة المعارض الجديدة بدمشق، بعد استكمال جميع التحضيرات واللمسات الأخيرة.

300 شركة تمثل أكثر من 20 دولة

وأكد المدير العام للمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية محمد حمزة في تصريح لمراسل سانا اليوم الجمعة، أن المعرض يشهد مشاركة أكثر من 300 شركة تمثل أكثر من 20 دولة، ويضم أحدث خطوط الإنتاج والتقنيات في مختلف مجالات صناعة النسيج، بما يعكس الاهتمام المتزايد بالقطاع وفرص تطويره.

وأشار إلى أن مدينة المعارض استكملت تجهيز مساحة تتجاوز 100 ألف متر مربع من الصالات والمساحات الخارجية لاستقبال الشركات العارضة والزوار، بما يضمن تنظيم الحدث وفق أفضل المعايير.

وبيّن حمزة أن المعرض يشكل منصة مهمة لإبرام مذكرات تفاهم واستقطاب استثمارات جديدة، بما يسهم في دعم وتعافي قطاع النسيج السوري، مؤكداً أنه يمثل خطوة مهمة لإعادة تموضع سوريا على خارطة صناعة النسيج إقليمياً ودولياً، وتعزيز فرص تصدير المنتجات السورية.

أحدث المنتجات والابتكارات

وسيقدم المعرض أحدث المنتجات والابتكارات في قطاع النسيج، بدءاً من الأقمشة والمفروشات والستائر والأثاث، مروراً بآلات ومعدات تصنيع النسيج والخيوط والمواد الخام، وصولاً إلى حلول التحول الرقمي والتقنيات الصناعية المتقدمة، كما سيتضمن قسماً مخصصاً لريادة الأعمال، يتيح للشباب عرض ابتكاراتهم ومشروعاتهم الصغيرة، إضافة إلى تقديم عرض لمعمل متكامل بكامل معداته، يتيح للزوار التعرف عملياً على مراحل الإنتاج وتقنيات التشغيل الحديثة ضمن بيئة واقعية.

وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة أعلنت في الأول من شهر نيسان الماضي تعديل موعد إقامة معرض سوريا الدولي للنسيج “ناس تكس 2026″، ليقام خلال الفترة من 18 إلى 21 تموز الجاري، بدلاً من موعده السابق المقرر بين 1 و 4 نيسان الماضي.