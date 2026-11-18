حلب-سانا
افتتح المحامي العام في محافظة حلب القاضي أحمد عبد الرحمن المحمد، اليوم الأربعاء، محكمة الصلح في ناحية الشيوخ بريف المحافظة الشرقي، بعد توقف دام أكثر من 13 عاماً، وذلك بعد الانتهاء من أعمال إعادة تأهيلها، بمبادرة أهلية بالتعاون مع إدارة المنطقة.
وحضر افتتاح المحكمة التي تخدم 60 ألف نسمة موزعين على 58 قرية ومزرعة مسؤول منطقة عين العرب إبراهيم مسلم، والنائب العام في منطقة منبج فراس المحمد.
وبيّن رئيس المحكمة القاضي بشار دادا في تصريح لـ سانا، أن المحكمة تضم المحكمة الشرعية والمحكمة المدنية ودائرة الأحوال المدنية ودائرة التنفيذ ومهام النيابة العامة،بما يسهّل وصول المواطنين إلى معاملاتهم، ويحد من مشقة التنقل إلى المناطق المجاورة لإنجازها.
تفعيل المجمعات القضائية في حلب
أوضح المحامي العام في حلب القاضي أحمد عبد الرحمن المحمد في تصريح مماثل، أن إعادة افتتاح محكمة الصلح في ناحية الشيوخ تندرج ضمن خطة وزارة العدل لتفعيل المجمعات القضائية والدوائر العدلية في جميع نواحي محافظة حلب، مشيراً إلى أن العمل جارٍ حالياً على استكمال الترتيبات اللازمة لتفعيل محكمة منطقة عين العرب.
بدوره، أشار أحد وجهاء قرية شيوخ تحتاني والمساهمين في عملية الترميم مصطفى علي قرعوش في تصريح لمراسل سانا، إلى أن أهالي المنطقة بادروا بإعادة تأهيل الدوائر الحكومية بالتعاون مع الجهات المعنية بعد سنوات طويلة من التهجير، مؤكداً أهمية وجود المحكمة كمرجعية قانونية لتقديم خدماتها وحل النزاعات وفق القانون.
وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة وزارة العدل لإعادة تفعيل المراكز والمؤسسات القضائية والخدمية في مختلف مناطق محافظة حلب، حيث افتُتحت محكمة الصلح في ناحية العريمة التابعة لمنطقة الباب، في آب الماضي، ومحكمة الصلح بتادف في تموز الماضي.