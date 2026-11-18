حلب-سانا‏

افتتح المحامي العام في محافظة حلب القاضي أحمد عبد الرحمن المحمد، اليوم ‏الأربعاء، محكمة الصلح في ناحية الشيوخ بريف المحافظة الشرقي، بعد توقف دام أكثر ‏من 13 عاماً، وذلك بعد الانتهاء من أعمال إعادة تأهيلها، بمبادرة أهلية بالتعاون مع ‏إدارة المنطقة.‏

وحضر افتتاح المحكمة التي تخدم 60 ألف نسمة موزعين على 58 قرية ومزرعة ‏مسؤول منطقة عين العرب إبراهيم مسلم، والنائب العام في منطقة منبج فراس المحمد.

وبيّن رئيس المحكمة القاضي بشار دادا في تصريح لـ سانا، أن المحكمة تضم المحكمة ‏الشرعية والمحكمة المدنية ودائرة الأحوال المدنية ودائرة التنفيذ ومهام النيابة العامة،بما ‏يسهّل وصول المواطنين إلى معاملاتهم، ويحد من مشقة التنقل إلى المناطق المجاورة ‏لإنجازها.‏

تفعيل المجمعات القضائية في حلب

أوضح المحامي العام في حلب القاضي أحمد عبد الرحمن المحمد في تصريح مماثل، أن ‏إعادة افتتاح محكمة الصلح في ناحية الشيوخ تندرج ضمن خطة وزارة العدل لتفعيل ‏المجمعات القضائية والدوائر العدلية في جميع نواحي محافظة حلب، مشيراً إلى أن العمل ‏جارٍ حالياً على استكمال الترتيبات اللازمة لتفعيل محكمة منطقة عين العرب.‏

بدوره، أشار أحد وجهاء قرية شيوخ تحتاني والمساهمين في عملية الترميم مصطفى علي ‏قرعوش في تصريح لمراسل سانا، إلى أن أهالي المنطقة بادروا بإعادة تأهيل الدوائر ‏الحكومية بالتعاون مع الجهات المعنية بعد سنوات طويلة من التهجير، مؤكداً أهمية وجود ‏المحكمة كمرجعية قانونية لتقديم خدماتها وحل النزاعات وفق القانون.‏

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة وزارة العدل لإعادة تفعيل المراكز والمؤسسات ‏القضائية والخدمية في مختلف مناطق محافظة حلب، حيث افتُتحت محكمة الصلح في ‏ناحية العريمة التابعة لمنطقة الباب، في آب الماضي، ومحكمة الصلح بتادف في تموز ‏الماضي.‏