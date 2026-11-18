دمشق -سانا
خرّجت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في دمشق اليوم الأربعاء الدفعة الأولى من كوادر أمن المطارات، والتي ضمّت 36 متدرباً أتموا برنامجاً تأهيلياً معتمداً دولياً بالتعاون مع كلية الملكة نور الجامعية للطيران الأردنية.
وتضمّنت الدورة تدريبات في مجال التفتيش الأمني للطيران المدني، وإعداد كاشفي الأمن، واستخدام أجهزة الأشعة السينية، وتحليل الصور، وكشف المواد المشتبه بها والتعامل معها، بما يعزز جاهزية المطارات السورية وفق معايير منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO).
العمل متواصل ليشمل البرنامج تباعاً كل المطارات السورية
أكد مدير قسم التدريب في الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، محمد نديم تنبي، في تصريح لـ سانا، أن برنامج التدريب المتضمن هذه الدورة يمنح الخريجين شهادات معتمدة دولياً، لافتاً إلى أن العمل متواصل لتدريب ما لا يقل عن 288 متدرباً ليشمل البرنامج تباعاً كل المطارات السورية.
من جهته، أشار مدير كلية الملكة نور الجامعية للطيران الأردنية، فرحان المشاقبة، إلى التعاون المثمر مع كوادر الطيران المدني السوري على مدار العامين الماضيين بما يعكس جهود الهيئة العامة للطيران والنقل الجوي في دعم منظومة الطيران، معرباً عن تطلع الكلية إلى توسيع آفاق الشراكة وتبادل الخبرات بين الجانبين.
مسؤولية مشتركة تتطلب التزاماً عالياً بالسرية المهنية
بدوره، أوضح رئيس شعبة تفتيش الحقائب في مطار دمشق الدولي وأحد المتدربين في الدورة، نزيه خطاب، أن البرامج التأهيلية أسهمت بفاعلية في رفع جاهزية الكوادر بما ينسجم مع انسيابية العمل وتطبيق معايير الأمن الوطنية والدولية، مؤكداً أهمية الخبرات التي قدمها كادر الكلية في دعم المستوى النظري والعملي للمتدربين.
وأشارت المتدربة منال أسعد إلى أن الحفاظ على أمن وسلامة المطارات والمنشآت الحيوية يمثل مسؤولية مشتركة تتطلب التزاماً عالياً بالسرية المهنية، منوهةً بغنى المحاور التدريبية بالدورة حول آليات الكشف الأمني وحماية المسافرين وسبل تحسين الاستجابة للحالات التي تطلب معالجة طارئة.
وكانت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، وقّعت في شباط الماضي، بالعاصمة الأردنية عمان مذكرة تفاهم مع كلية الملكة نور الجامعية للطيران الأردنية، في إطار تعزيز التعاون المشترك في مجالات التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر وتعزيز معايير أمن وسلامة الطيران المدني.