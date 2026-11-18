دمشق -سانا ‏

خرّجت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في دمشق اليوم الأربعاء الدفعة الأولى ‏من كوادر أمن المطارات، والتي ضمّت 36 متدرباً أتموا برنامجاً تأهيلياً معتمداً دولياً ‏بالتعاون مع كلية الملكة نور الجامعية للطيران الأردنية.‏

وتضمّنت الدورة تدريبات في مجال التفتيش الأمني للطيران المدني، وإعداد كاشفي ‏الأمن، واستخدام أجهزة الأشعة السينية، وتحليل الصور، وكشف المواد المشتبه بها ‏والتعامل معها، بما يعزز جاهزية المطارات السورية وفق معايير منظمة الطيران المدني ‏الدولي (‏ICAO‏).‏

العمل متواصل ليشمل البرنامج تباعاً كل المطارات السورية

أكد مدير قسم التدريب في الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، محمد نديم تنبي، ‏في تصريح لـ سانا، أن برنامج التدريب المتضمن هذه الدورة يمنح الخريجين شهادات ‏معتمدة دولياً، لافتاً إلى أن العمل متواصل لتدريب ما لا يقل عن 288 متدرباً ليشمل ‏البرنامج تباعاً كل المطارات السورية.‏

من جهته، أشار مدير كلية الملكة نور الجامعية للطيران الأردنية، فرحان المشاقبة، إلى ‏التعاون المثمر مع كوادر الطيران المدني السوري على مدار العامين الماضيين بما يعكس ‏جهود الهيئة العامة للطيران والنقل الجوي في دعم منظومة الطيران، معرباً عن تطلع ‏الكلية إلى توسيع آفاق الشراكة وتبادل الخبرات بين الجانبين.‏

مسؤولية مشتركة تتطلب التزاماً عالياً بالسرية المهنية

بدوره، أوضح رئيس شعبة تفتيش الحقائب في مطار دمشق الدولي وأحد المتدربين في ‏الدورة، نزيه خطاب، أن البرامج التأهيلية أسهمت بفاعلية في رفع جاهزية الكوادر بما ‏ينسجم مع انسيابية العمل وتطبيق معايير الأمن الوطنية والدولية، مؤكداً أهمية الخبرات ‏التي قدمها كادر الكلية في دعم المستوى النظري والعملي للمتدربين. ‏

وأشارت المتدربة منال أسعد إلى أن الحفاظ على أمن وسلامة المطارات والمنشآت ‏الحيوية يمثل مسؤولية مشتركة تتطلب التزاماً عالياً بالسرية المهنية، منوهةً بغنى المحاور ‏التدريبية بالدورة حول آليات الكشف الأمني وحماية المسافرين وسبل تحسين الاستجابة ‏للحالات التي تطلب معالجة طارئة. ‏

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، وقّعت في شباط الماضي، بالعاصمة ‏الأردنية عمان مذكرة تفاهم مع كلية الملكة نور الجامعية للطيران الأردنية، في إطار ‏تعزيز التعاون المشترك في مجالات التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات، بما يسهم في رفع ‏كفاءة الكوادر وتعزيز معايير أمن وسلامة الطيران المدني.‏