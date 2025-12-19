حفل إطلاق مؤسسة “عود أخضر” في طرطوس لدعم المبادرات التعليمية والتنموية

أروقة أجنحة المعرض العسكري في دمشق تروي حكايات انتصارات الثورة السورية
سوق الشيخ محي الدين بدمشق.. وجهة المواطنين للتسوق بأسعار معقولة
حوار وزير الخارجية والمغتربين مع الإعلامي عمار تقي حول مستقبل سوريا
رغم القتل والاختطاف والاعتقال.. إعلاميو سوريا وثقوا حرب الحرية بصدورهم وعدساتهم
ورشة تدريبية لأعضاء اللجنة الفرعية لانتخابات مجلس الشعب في حمص
