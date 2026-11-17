دمشق.. وزير الخارجية والمفوضة الأوروبية يفتتحان منتدى الشراكة من أجل سوريا
مشروع زراعي في ريف إدلب ينتج أسمدة عضوية طبيعية باستخدام ديدان الأرض
أهالي قرية الجبين بريف حماة يطالبون بإيصال الكهرباء لتأمين احتياجات السكان ومياه الشرب
ملتقى الاستثمار السياحي بدمشق يبحث آفاق تعزيز الشراكات بين سوريا والدول العربية
الصالح يؤكد من بروكسل أهمية تعزيز التعاون السوري الأوكراني في مجال إزالة الألغام
حماية قطاع المعادن الثمينة من الجرائم المالية محور ورشة بدمشق
علبي: سوريا تمثل اختباراً جديداً للمجتمع الدولي وفرصة لترجمة الدعم إلى شراكة
انطلاق معرض فرص العمل في طرطوس بمشاركة أكثر من 65 شركة وجهة
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