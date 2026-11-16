‏دمشق-سانا‏

‏بحث ملتقى الاستثمار السياحي، الذي نظمته الشركة ‏السورية العربية للفنادق والسياحة بالتعاون مع وزارة ‏السياحة، اليوم الإثنين، في فندق الداما روز بدمشق، ‏فرص الاستثمار والتعاون في القطاع السياحي، وآفاق ‏تعزيز الشراكات بين سوريا والدول العربية، وذلك ‏بمشاركة مستثمرين وممثلين عن جهات استثمارية، ‏بالتزامن مع الاحتفال باليوبيل الذهبي للشركة بمناسبة ‏مرور 50 عاماً على تأسيسها. ‏

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ويهدف الملتقى إلى التعريف بالفرص الاستثمارية ‏المتاحة في القطاع السياحي، واستكشاف مجالات ‏التعاون بين المستثمرين، إلى جانب تسليط الضوء على ‏تجربة الشركة ومسيرتها في الاستثمار السياحي ‏والفندقي خلال خمسة عقود. ‏

تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار ‏

‏أكد وزير السياحة مازن الصالحاني، في كلمة خلال ‏الملتقى، أن النهوض بالقطاع السياحي انطلق من ‏تشخيص واقعه وتحديد احتياجاته، والعمل على إعادة ‏تأهيل البنى التحتية، وتحديث التشريعات، وتبسيط ‏إجراءات الاستثمار، وصولاً إلى إعادة بناء الثقة مع ‏المستثمرين المحليين والدوليين. ‏

وأشار الصالحاني إلى أن سوريا تدخل مرحلة النهوض ‏وإعادة البناء، ما يستدعي تضافر الجهود، وإقامة ‏شراكات قائمة على الثقة والشفافية والمنفعة المتبادلة.‏

‏ولفت الوزير الصالحاني في تصريح لـ سانا، إلى وجود ‏إقبال ودعم من المغتربين السوريين للاستثمار في ‏مختلف المجالات والأحجام، الكبيرة والمتوسطة ‏والصغيرة، مبيناً أن هيئة الاستثمار تقدم التسهيلات ‏اللازمة للراغبين في الاستثمار والعودة للمساهمة في ‏بناء بلدهم.‏

من جهته، أوضح المستثمر السياحي سامي الهفل، في ‏تصريح مماثل، أن وزارة السياحة تعمل على نقل ‏الصورة الحقيقية لسوريا إلى المستثمرين في الداخل ‏والخارج والدول العربية، مؤكداً أن سوريا تمضي نحو ‏التقدم وتمتلك مقومات الأمن والأمان والفرص ‏الاستثمارية، وأن الاستثمار فيها يشكل واجباً وطنياً ‏ومساهمة في الوقوف إلى جانب البلد، مشيراً إلى أن ‏حضور المستثمرين العرب والأشقاء يعكس ثقتهم ‏بسوريا ومؤشرات تعافيها. ‏

تعزيز حضور سوريا على خارطة السياحة العالمية

بدوره، أوضح نائب رئيس مجلس إدارة الشركة جورج ‏البويز، في تصريح لـ سانا، أن الشركة تعمل على ‏تطوير الفرص الاستثمارية، بما يحقق عوائد للسوق ‏السورية ويدعم الاقتصاد المحلي، ويسهم في تعزيز ‏حضور سوريا على خارطة السياحة العالمية. ‏

وتأسست الشركة السورية العربية للفنادق والسياحة ‏عام 1977، وهي شركة مساهمة سورية متخصصة في ‏الاستثمار السياحي والفندقي، وتضم شراكات مع عدد ‏من الدول العربية، منها الكويت والسعودية ولبنان ‏ومصر.‏

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‏ويأتي الملتقى في إطار الجهود الرامية إلى تنشيط ‏الاستثمار السياحي وتوسيع الشراكات المحلية ‏والعربية، والاستفادة من الفرص المتاحة لتطوير ‏القطاع، بالتوازي مع فعاليات أخرى تستهدف استقطاب ‏الاستثمارات والتعريف بإمكانات السياحة السورية، ‏ومنها الدورة الأولى من ملتقى “سوريا للسفر 2026” ‏التي أقيمت في 28 أيلول الماضي، بمشاركة جهات ‏محلية وعربية وأجنبية.‏