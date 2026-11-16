دمشق-سانا
بحث ملتقى الاستثمار السياحي، الذي نظمته الشركة السورية العربية للفنادق والسياحة بالتعاون مع وزارة السياحة، اليوم الإثنين، في فندق الداما روز بدمشق، فرص الاستثمار والتعاون في القطاع السياحي، وآفاق تعزيز الشراكات بين سوريا والدول العربية، وذلك بمشاركة مستثمرين وممثلين عن جهات استثمارية، بالتزامن مع الاحتفال باليوبيل الذهبي للشركة بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيسها.
ويهدف الملتقى إلى التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع السياحي، واستكشاف مجالات التعاون بين المستثمرين، إلى جانب تسليط الضوء على تجربة الشركة ومسيرتها في الاستثمار السياحي والفندقي خلال خمسة عقود.
تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار
أكد وزير السياحة مازن الصالحاني، في كلمة خلال الملتقى، أن النهوض بالقطاع السياحي انطلق من تشخيص واقعه وتحديد احتياجاته، والعمل على إعادة تأهيل البنى التحتية، وتحديث التشريعات، وتبسيط إجراءات الاستثمار، وصولاً إلى إعادة بناء الثقة مع المستثمرين المحليين والدوليين.
وأشار الصالحاني إلى أن سوريا تدخل مرحلة النهوض وإعادة البناء، ما يستدعي تضافر الجهود، وإقامة شراكات قائمة على الثقة والشفافية والمنفعة المتبادلة.
ولفت الوزير الصالحاني في تصريح لـ سانا، إلى وجود إقبال ودعم من المغتربين السوريين للاستثمار في مختلف المجالات والأحجام، الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، مبيناً أن هيئة الاستثمار تقدم التسهيلات اللازمة للراغبين في الاستثمار والعودة للمساهمة في بناء بلدهم.
من جهته، أوضح المستثمر السياحي سامي الهفل، في تصريح مماثل، أن وزارة السياحة تعمل على نقل الصورة الحقيقية لسوريا إلى المستثمرين في الداخل والخارج والدول العربية، مؤكداً أن سوريا تمضي نحو التقدم وتمتلك مقومات الأمن والأمان والفرص الاستثمارية، وأن الاستثمار فيها يشكل واجباً وطنياً ومساهمة في الوقوف إلى جانب البلد، مشيراً إلى أن حضور المستثمرين العرب والأشقاء يعكس ثقتهم بسوريا ومؤشرات تعافيها.
تعزيز حضور سوريا على خارطة السياحة العالمية
بدوره، أوضح نائب رئيس مجلس إدارة الشركة جورج البويز، في تصريح لـ سانا، أن الشركة تعمل على تطوير الفرص الاستثمارية، بما يحقق عوائد للسوق السورية ويدعم الاقتصاد المحلي، ويسهم في تعزيز حضور سوريا على خارطة السياحة العالمية.
وتأسست الشركة السورية العربية للفنادق والسياحة عام 1977، وهي شركة مساهمة سورية متخصصة في الاستثمار السياحي والفندقي، وتضم شراكات مع عدد من الدول العربية، منها الكويت والسعودية ولبنان ومصر.
ويأتي الملتقى في إطار الجهود الرامية إلى تنشيط الاستثمار السياحي وتوسيع الشراكات المحلية والعربية، والاستفادة من الفرص المتاحة لتطوير القطاع، بالتوازي مع فعاليات أخرى تستهدف استقطاب الاستثمارات والتعريف بإمكانات السياحة السورية، ومنها الدورة الأولى من ملتقى “سوريا للسفر 2026” التي أقيمت في 28 أيلول الماضي، بمشاركة جهات محلية وعربية وأجنبية.