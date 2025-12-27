جريمة قتل مروعة في حي البياض بحماة والتحقيقات جارية لمعرفة الدوافع والملابسات

كيف ستنعكس نتائج مذكرة التفاهم التي وقعتها وزارة الطاقة ومجموعة شركات دولية على واقع المنشآت السياحية في سوريا؟
مستثمر من المملكة العربية السعودية يزور مدينة بصرى الشام للاطلاع على الفرص الاستثمارية
وصول باخرة إلى مرفأ اللاذقية محمّلة بـ3800 طن من الأسمدة لدعم الإنتاج الزراعي
الهلال الأحمر العربي السوري يتسلم عيادات متنقلة وسيارات إسعاف لتعزيز خدماته الصحية
افتتاح ثلاثة مراكز للشرطة في حمص لتعزيز الأمن والاستقرار وخدمة الأهالي.
