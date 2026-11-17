دمشق-سانا
أعلنت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويسا أن دعم أول حزمة مشاريع اقتصادية اجتماعية في سوريا سيكون بقيمة 175 مليون يورو سيتم التعاقد عليها بحلول نهاية هذا العام، مؤكدة أن العمل من أجل سوريا، مدفوع بالأولويات السورية، لتحقيق فوائد ملموسة للسوريين والسوريات.
وأكدت شويسا في كلمة لها خلال افتتاح أعمال منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا اليوم بدمشق أن سوريا هي من يجب أن تقود تعافيها بنفسها، مشيرة إلى دعم الاتحاد الأوروبي لها مع البنوك التنموية والمؤسسات المالية وأصحاب الأعمال، وإلى أهمية الاستفادة من هذه الشراكة طويلة الأمد.
وأشارت شويسا إلى ضرورة العمل على جوهرية القطاع المصرفي (الإدارة، وإدارة المالية العامة)، ليكون له أثر على وجود بيئة عمل صحية ومستدامة، لافتة إلى أن سوريا اتخذت خطوات مهمة لفتح اقتصادها في وجه الاستثمارات، ومن المهم أن يكون هذا مستمراً لاستعادة الاتصال بالنظام المصرفي العالمي وتلبية المتطلبات والمعايير العالمية وتعزيز بيئة الأعمال وتقديم قابلية التنبؤ والثقة واليقين القانوني الذي يحتاجه المستثمرون للعمل.
وقالت: سأزور محطة دير علي لتوليد الكهرباء، وتلك فرصة قيّمة لكي نفهم نطاق الاحتياجات التي ينبغي لنا أن نستجيب لها معاً، ونتبيّن إمكانات شراكتنا، وهذا مجرد مثال على قطاع الطاقة، لكن هناك قطاعات أخرى كثيرة.
وأضافت: سنستمر في الوقوف إلى جانبكم، لكنْ لكي ينمو الأثر أكثر ويكون أعمق، يجب أن تكون لدينا استثمارات من القطاع الخاص، فالاستثمارات العامة لا تكفي.
وتابعت شويسا: نأمل أن نفتح فصلاً جديداً صوب الازدهار الذي تستحقه سوريا وتحتاجه، لأن التمويل العام وحده لن يستطيع أن يلبي احتياجات سوريا العمرانية الكثيرة، والاستثمار الخاص سيكون المحرك الحقيقي والدافع الوحيد للتعافي.
وأشارت إلى أنه سيتم إنشاء فرص عمل في مجالات مختلفة بسوريا، بدعم العديد من الشركاء، وأن دعم بنوك التنمية سيكون جسراً صوب تلك الاستثمارات.
وقالت شويسا: المستثمرون من القطاع الخاص لا يمكن أن يعملوا وحدهم، لهذا جاء بنك الاستثمار الأوروبي الأسبوع الفائت إلى دمشق في أول بعثة منذ عام 2011، ونحن نعمل معهم ومع الحكومة السورية لتأمين الشروط اللازمة لعودة هذا البنك بالكامل، وعودة بنوك تنموية من العديد من الدول الأوروبية، وكثير منها بدأ الآن يصمم عملياته مدعوماً بضمانات الاتحاد الأوروبي وبشجاعة التمويل.
وأشارت إلى أن السوريين في المهجر لهم دور مهم جداً، فهم سيحملون الخبرات والاستثمارات والثقة والمعرفة وتعافي بلادهم، ونحن متحمسون لنقاش أولويات الاستثمار خلال جلساتنا اليوم.
وأضافت: الطريق أمامنا لا يزال طويلاً، لكن الاتحاد الأوروبي ملتزم بمساعدة سوريا في إعادة إعمارها، وبالحوار المستمر والمستدام مع المجتمع السوري.
وكان وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، والمفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويسا افتتحا اليوم الثلاثاء، منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا SPCF، بحضور كبار المسؤولين من جميع الشركاء، وذلك في قصر المؤتمرات بدمشق.