دمشق-سانا

أعلنت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويسا‏ أن دعم أول حزمة مشاريع اقتصادية اجتماعية في سوريا سيكون بقيمة 175 مليون يورو سيتم التعاقد عليها ‌‏بحلول نهاية هذا العام، مؤكدة أن العمل من أجل سوريا، مدفوع ‌‏بالأولويات السورية، لتحقيق فوائد ملموسة للسوريين والسوريات.‏

وأكدت شويسا في كلمة لها خلال افتتاح أعمال منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا اليوم بدمشق أن سوريا هي من يجب أن تقود تعافيها ‏بنفسها، مشيرة إلى دعم الاتحاد الأوروبي لها مع البنوك التنموية والمؤسسات المالية وأصحاب ‏الأعمال، وإلى أهمية الاستفادة من هذه الشراكة طويلة الأمد.

وأشارت شويسا إلى ضرورة العمل على جوهرية القطاع المصرفي (الإدارة، وإدارة المالية العامة)، ‏ليكون له أثر ‏على وجود بيئة عمل صحية ومستدامة، لافتة إلى أن سوريا اتخذت خطوات مهمة لفتح اقتصادها في وجه الاستثمارات، ومن ‏المهم ‏أن ‏يكون هذا مستمراً لاستعادة الاتصال بالنظام المصرفي العالمي وتلبية ‏المتطلبات ‏والمعايير ‏العالمية وتعزيز بيئة الأعمال وتقديم قابلية التنبؤ والثقة واليقين ‏القانوني ‏الذي يحتاجه ‏المستثمرون للعمل.‏

وقالت: سأزور محطة دير علي لتوليد الكهرباء، وتلك فرصة قيّمة لكي نفهم نطاق ‌‏الاحتياجات التي ينبغي لنا أن نستجيب لها معاً، ونتبيّن إمكانات شراكتنا، وهذا مجرد ‌‏مثال على قطاع الطاقة، لكن هناك قطاعات أخرى كثيرة.‏

وأضافت: سنستمر في الوقوف إلى جانبكم، لكنْ لكي ينمو الأثر أكثر ويكون أعمق، ‏يجب أن ‏تكون لدينا استثمارات من القطاع الخاص، فالاستثمارات العامة لا تكفي.‏

وتابعت شويسا: نأمل ‏أن نفتح فصلاً جديداً صوب الازدهار الذي تستحقه سوريا وتحتاجه، ‏لأن التمويل ‏العام وحده لن يستطيع أن يلبي احتياجات سوريا العمرانية الكثيرة، ‏والاستثمار ‏الخاص سيكون المحرك الحقيقي والدافع الوحيد للتعافي.‏

وأشارت إلى أنه سيتم إنشاء فرص عمل في مجالات ‏مختلفة بسوريا،‏ بدعم العديد من الشركاء، وأن دعم بنوك التنمية سيكون جسراً صوب تلك الاستثمارات.‏

وقالت شويسا: ‌‏المستثمرون من القطاع الخاص لا يمكن أن يعملوا وحدهم، لهذا جاء بنك ‏الاستثمار ‏الأوروبي الأسبوع الفائت إلى دمشق في أول بعثة منذ عام 2011، ونحن ‏نعمل ‏معهم ومع الحكومة السورية لتأمين الشروط اللازمة لعودة هذا البنك بالكامل، ‏وعودة ‏بنوك تنموية من العديد من الدول الأوروبية، وكثير منها بدأ الآن يصمم ‏عملياته ‏مدعوماً بضمانات الاتحاد الأوروبي وبشجاعة التمويل.‏

وأشارت إلى أن ‏السوريين في المهجر لهم دور مهم جداً، فهم سيحملون الخبرات ‏والاستثمارات والثقة ‏والمعرفة وتعافي بلادهم، ونحن متحمسون لنقاش أولويات ‏الاستثمار خلال جلساتنا ‏اليوم. ‏

وأضافت: ‏الطريق أمامنا لا يزال طويلاً، لكن الاتحاد الأوروبي ملتزم بمساعدة سوريا ‏في إعادة ‏إعمارها، وبالحوار المستمر ‏والمستدام مع المجتمع السوري.‏

وكان وزير الخارجية ‏والمغتربين أسعد حسن الشيباني، ‏والمفوضة الأوروبية ‏لشؤون المتوسط دوبرافكا شويسا افتتحا اليوم الثلاثاء، منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا SPCF‏، بحضور كبار المسؤولين من ‏جميع الشركاء، وذلك في قصر المؤتمرات ‏بدمشق.‏