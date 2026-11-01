الأحد 1 نوفمبر 2026 — دمشق
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Reading: محاضرات وفعاليات متنوعة في عدة محافظات ضمن الأسبوع العالمي لريادة الأعمال
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محاضرات وفعاليات متنوعة في عدة محافظات ضمن الأسبوع العالمي لريادة الأعمال

مديرة إدارة المساعدات الإنسانية بالخارجية الهولندية: إزالة الألغام ضرورة لازدهار سوريا
افتتاح مسجد أبي ذر الغفاري في بلدة الشيفونية بريف دمشق ضمن حملة “ريفنا بيستاهل”
زوار بيلدكس… تجربة استثنائية في البناء والتطوير ودعم حركة إعادة الإعمار
مشاهد للعاصفة الرملية التي اجتاحت شرق درعا
مبادرة “كسوة فرح” توزع الملابس والألعاب على الأطفال في ريف القنيطرة
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