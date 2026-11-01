محاضرات وفعاليات متنوعة في عدة محافظات ضمن الأسبوع العالمي لريادة الأعمال
إدلب تحتفي بإطلاق مهرجان الزيتون الأول بمشاركة خمس محافظات
معرض الكتاب في طرطوس.. تنوعٌ في الإصدارات ومبادرات تُعيد شغف القراءة
ماذا نعرف عن الكستناء في “ضهر القصير” بريف حمص الغربي؟
مشفى الحراك الوطني في درعا يستقبل أكثر من 6 آلاف مراجع شهرياً
الموارد المائية بالرقة تباشر تعزيل المصارف الزراعية في وادي الفيض استعداداً للأمطار
بمناسبة اليوم الوطني للبيئة.. احتفالية مركزية في حمص لتكريم عمال النظافة
انطلاق مشروع استبدال شبكة الصرف الصحي في كفرنبل بريف إدلب
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