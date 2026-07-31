إطلاق مياه الري من سد ميدانكي لسقاية المشروعات الزراعية بسهول ‏عفرين

حلب-سانا
أطلقت مديرية الموارد المائية في حلب مياه الري من سد ميدانكي باتجاه مشروعات ري سهول عفرين، اليوم الجمعة، إيذاناً بانطلاق موسم الري، وذلك بحضور المدير العام للهيئة العامة للموارد المائية أحمد الكوان، في خطوة تهدف إلى تأمين المياه للأراضي الزراعية ودعم المزارعين.
وأوضح الكوان في تصريح لسانا أن الهيئة وضعت برنامجاً زمنياً لمتابعة المشاريع الحيوية، وفي مقدمتها مشروع سد ميدانكي حيث بلغ حجم المياه المخزنة فيه هذا الموسم نحو 141 مليون متر مكعب، بفضل وفرة الهطولات المطرية.
وأشار الكوان إلى أن إطلاق الدفعة الأولى من مياه الري نحو سهول عفرين، يضمن ري الأشجار المثمرة وأشجار الزيتون، ويسهم في استقرار الموسم الزراعي وتحسين الإنتاج.
ري نحو 7700 هكتار
من جانبه، بيّن مدير سد ميدانكي حسين الحسن أن إطلاق المياه يهدف إلى ري نحو 7700 هكتار من الأراضي الزراعية، إضافة إلى اختبار جاهزية شبكات وقنوات الري بعد انقطاع عمليات التشغيل لفترة تجاوزت عامين، تمهيداً لمعالجة أي أعطال أو أضرار قد تظهر وإعادة تأهيلها.
وبيّن الحسن أن الموسم المطري الجيد أسهم في توفير مخزون مائي كافٍ لتلبية احتياجات الري، لافتاً إلى أن السد يخضع حالياً لدراسات فنية وإعادة تقييم شاملة.
وتبلغ السعة التخزينية لسد ميدانكي نحو 190 مليون متر مكعب، ويوفر مياه الري لأكثر من 18 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، إضافة إلى تزويد مدينتي عفرين وإعزاز بمياه الشرب.