إطلاق مياه الري من سد ميدانكي لسقاية المشروعات الزراعية بسهول ‏عفرين

حلب-سانا‏

أطلقت مديرية الموارد المائية في حلب مياه الري من سد ميدانكي باتجاه ‏مشروعات ري سهول عفرين، اليوم الجمعة، إيذاناً بانطلاق موسم الري، وذلك ‏بحضور المدير العام للهيئة العامة للموارد المائية أحمد الكوان، في خطوة ‏تهدف إلى تأمين المياه للأراضي الزراعية ودعم المزارعين.‏

IMG 9987 1 إطلاق مياه الري من سد ميدانكي لسقاية المشروعات الزراعية بسهول ‏عفرين

وأوضح الكوان في تصريح لسانا أن الهيئة وضعت برنامجاً زمنياً لمتابعة ‏المشاريع الحيوية، وفي مقدمتها مشروع سد ميدانكي حيث بلغ حجم المياه ‏المخزنة فيه هذا الموسم نحو 141 مليون متر مكعب، بفضل وفرة الهطولات ‏المطرية.‏

وأشار الكوان إلى أن إطلاق الدفعة الأولى من مياه الري نحو سهول عفرين، ‏يضمن ري الأشجار المثمرة وأشجار الزيتون، ويسهم في استقرار الموسم ‏الزراعي وتحسين الإنتاج.‏

ري نحو 7700 هكتار

IMG 0005 إطلاق مياه الري من سد ميدانكي لسقاية المشروعات الزراعية بسهول ‏عفرين

من جانبه، بيّن مدير سد ميدانكي حسين الحسن أن إطلاق المياه يهدف إلى ‏ري نحو 7700 هكتار من الأراضي الزراعية، إضافة إلى اختبار جاهزية ‏شبكات وقنوات الري بعد انقطاع عمليات التشغيل لفترة تجاوزت عامين، ‏تمهيداً لمعالجة أي أعطال أو أضرار قد تظهر وإعادة تأهيلها.‏

وبيّن الحسن أن الموسم المطري الجيد أسهم في توفير مخزون مائي كافٍ ‏لتلبية احتياجات الري، لافتاً إلى أن السد يخضع حالياً لدراسات فنية وإعادة ‏تقييم شاملة.‏

وتبلغ السعة التخزينية لسد ميدانكي نحو 190 مليون متر مكعب، ويوفر مياه ‌‏الري لأكثر من 18 ألف هكتار ‏من الأراضي الزراعية، إضافة إلى تزويد ‌‏مدينتي عفرين وإعزاز بمياه الشرب.‏

dji fly ٢٠٢٦٠٧٣١ ١١٤٧٠٢ 188 1785487667171 photo إطلاق مياه الري من سد ميدانكي لسقاية المشروعات الزراعية بسهول ‏عفرين
dji fly ٢٠٢٦٠٧٣١ ١١٤٨٠٦ 190 1785487764731 photo إطلاق مياه الري من سد ميدانكي لسقاية المشروعات الزراعية بسهول ‏عفرين
dji fly ٢٠٢٦٠٧٣١ ١١٤٩١٠ 193 1785487768551 photo إطلاق مياه الري من سد ميدانكي لسقاية المشروعات الزراعية بسهول ‏عفرين
IMG 9969 إطلاق مياه الري من سد ميدانكي لسقاية المشروعات الزراعية بسهول ‏عفرين
IMG 9980 إطلاق مياه الري من سد ميدانكي لسقاية المشروعات الزراعية بسهول ‏عفرين
IMG 9990 إطلاق مياه الري من سد ميدانكي لسقاية المشروعات الزراعية بسهول ‏عفرين
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