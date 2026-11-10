الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: امتحان الكولوكيوم لـ 25 طالباً من المنقطعين عن الدراسة في مدرسة التمريض والقبالة بإدلب
بحث
بحث
sana-logo-mobile

امتحان الكولوكيوم لـ 25 طالباً من المنقطعين عن الدراسة في مدرسة التمريض والقبالة بإدلب

IMG 9492 امتحان الكولوكيوم لـ 25 طالباً من المنقطعين عن الدراسة في مدرسة التمريض والقبالة بإدلب
امتحان الكولوكيوم للطلاب المنقطعين منذ عام 2011 عن الدراسة في مدرسة التمريض والقبالة بإدلب-إدلب 10-11-2026-سانا

إدلب-سانا

أجرت مدرسة التمريض والقبالة في إدلب اليوم الثلاثاء، امتحان الكولوكيوم الشامل لطلابها المنقطعين عن الدراسة منذ عام 2011، في خطوة تهدف إلى استكمال تأهيلهم ورفد المشافي والمراكز الصحية بكوادر تمريضية مؤهلة، ما يسهم في سد النقص بالكوادر الصحية في المحافظة.

وأوضح مدير مدرسة التمريض والقبالة في إدلب محمد رزوق لمراسل سانا، أن الامتحان يمثل المرحلة الأخيرة للطلاب المنقطعين منذ سنوات طويلة، والبالغ عددهم 25 طالباً، مبيناً أنه سيتم إلحاق الناجحين منهم بمشافي مديرية صحة إدلب بعد استكمال إجراءات تخرجهم، للمساهمة في تعزيز الكادر التمريضي.

وأشار رزوق إلى أن المدرسة أعادت تفعيل نشاطها عام 2025، وعملت على إعادة تأهيل الطلاب من خلال التدريب العملي في المشافي، ومساعدتهم على استعادة معارفهم ومهاراتهم المهنية بعد سنوات الانقطاع.

IMG 9477 امتحان الكولوكيوم لـ 25 طالباً من المنقطعين عن الدراسة في مدرسة التمريض والقبالة بإدلب

من جهته، أعرب الطالب سهيل محمد زيدان عن سعادته باستئناف دراسته بعد انقطاع دام 13 عاماً بسبب الاعتقال، موضحاً أنه اضطر إلى ترك الدراسة قبل التخرج مباشرة، وأن المتابعة التعليمية والتأهيلية التي قدمتها المدرسة ساعدته على اجتياز الامتحان النظري، معرباً عن تطلعه إلى العمل في المشافي وخدمة الأهالي وتأمين متطلبات أسرته.

وبيّنت الطالبة نور عصيدي أن انقطاعها عن الدراسة منذ عام 2015 بسبب ظروف الحرب لم ينهِ تمسكها بحلم التخرج، لافتة إلى أن إعادة افتتاح المدرسة منحتها فرصة استكمال تعليمها، ومؤكدة تطلعها إلى الانضمام للكوادر الصحية والمساهمة في خدمة أبناء محافظتها.

يذكر أن امتحان الكولوكيوم هو امتحان مهني وتقييمي رسمي تعقده الجهات الرسمية المختصة مثل وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم العالي، للخريجين في الاختصاصات الطبية والصحية مثل الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والتمريض والقبالة والعلاج الفيزيائي وعلم النفس العيادي وعلم التغذية.

IMG 9478 1 امتحان الكولوكيوم لـ 25 طالباً من المنقطعين عن الدراسة في مدرسة التمريض والقبالة بإدلب
IMG 9489 1 امتحان الكولوكيوم لـ 25 طالباً من المنقطعين عن الدراسة في مدرسة التمريض والقبالة بإدلب
التربية والتعليم: استمرار عملية الدمج الوظيفي وصرف مستحقات الكوادر في المناطق المحررة حديثاً
وزارة التربية: التركيز على الأولويات لتقديم الدعم للمدارس الأكثر احتياجاً
أكثر من 21 ألف طالب وطالبة يبدؤون الامتحانات النظرية في جامعة طرطوس للفصل الأول
‏اختتام المسابقة البرمجية “DCPC 2026  في كلية الهندسة المعلوماتية بجامعة دمشق
التربية تشارك ببرنامج تدريبي في كوريا الجنوبية لتطوير قدرات المعلمين وتعزيز ‏أدائهم
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

الأكثر قراءة

آخر الأخبار