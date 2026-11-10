امتحان الكولوكيوم لـ 25 طالباً من المنقطعين عن الدراسة في مدرسة التمريض والقبالة بإدلب

إدلب-سانا

أجرت مدرسة التمريض والقبالة في إدلب اليوم الثلاثاء، امتحان الكولوكيوم الشامل لطلابها المنقطعين عن الدراسة منذ عام 2011، في خطوة تهدف إلى استكمال تأهيلهم ورفد المشافي والمراكز الصحية بكوادر تمريضية مؤهلة، ما يسهم في سد النقص بالكوادر الصحية في المحافظة.

وأوضح مدير مدرسة التمريض والقبالة في إدلب محمد رزوق لمراسل سانا، أن الامتحان يمثل المرحلة الأخيرة للطلاب المنقطعين منذ سنوات طويلة، والبالغ عددهم 25 طالباً، مبيناً أنه سيتم إلحاق الناجحين منهم بمشافي مديرية صحة إدلب بعد استكمال إجراءات تخرجهم، للمساهمة في تعزيز الكادر التمريضي.

وأشار رزوق إلى أن المدرسة أعادت تفعيل نشاطها عام 2025، وعملت على إعادة تأهيل الطلاب من خلال التدريب العملي في المشافي، ومساعدتهم على استعادة معارفهم ومهاراتهم المهنية بعد سنوات الانقطاع.

من جهته، أعرب الطالب سهيل محمد زيدان عن سعادته باستئناف دراسته بعد انقطاع دام 13 عاماً بسبب الاعتقال، موضحاً أنه اضطر إلى ترك الدراسة قبل التخرج مباشرة، وأن المتابعة التعليمية والتأهيلية التي قدمتها المدرسة ساعدته على اجتياز الامتحان النظري، معرباً عن تطلعه إلى العمل في المشافي وخدمة الأهالي وتأمين متطلبات أسرته.

وبيّنت الطالبة نور عصيدي أن انقطاعها عن الدراسة منذ عام 2015 بسبب ظروف الحرب لم ينهِ تمسكها بحلم التخرج، لافتة إلى أن إعادة افتتاح المدرسة منحتها فرصة استكمال تعليمها، ومؤكدة تطلعها إلى الانضمام للكوادر الصحية والمساهمة في خدمة أبناء محافظتها.

يذكر أن امتحان الكولوكيوم هو امتحان مهني وتقييمي رسمي تعقده الجهات الرسمية المختصة مثل وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم العالي، للخريجين في الاختصاصات الطبية والصحية مثل الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والتمريض والقبالة والعلاج الفيزيائي وعلم النفس العيادي وعلم التغذية.