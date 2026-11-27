ريف دمشق-سانا‏

افتتحت محافظة ريف دمشق، بالتعاون مع منظمة “أوكسفام”، أمس الخميس السوق ‏الزراعي في بلدة النشابية، بعد استكمال أعمال إنشائه، وذلك بالتزامن مع اختتام ‏المنظمة مشروع “استدامة” في المحافظة، الهادف إلى دعم المزارعين والمنتجين ‏المحليين.‏

ويضم السوق 25 كشكاً تجارياً، ومنطقة للفرز والتوضيب، ومستودعات للتبريد، ‏ومبنى إدارياً، إضافة إلى الطرق الداخلية والمرافق الخدمية، بما يسهم في تنظيم حركة ‏البيع والتسويق، وتحسين جودة المنتجات الزراعية وتوفير بيئة مناسبة لتسويق ‏المحاصيل المحلية.‏

‏ دعم المزارعين وتوسيع التسويق المحلي

وأوضح مدير زراعة دمشق وريفها، زيد أبو عساف، لـ سانا، أن افتتاح السوق يهدف ‏إلى إيجاد منفذ مباشر لتسويق منتجات الفلاحين وإيصالها إلى المستهلكين، بما يحد من ‏دور الوسطاء ويحسّن عوائد المزارعين، ويوفر المنتجات للمواطنين بأسعار مناسبة.‏

وبيّن أن مديرية الزراعة أشرفت على تنفيذ المشروع ومتابعته، ونظمت مدارس حقلية ‏لتدريب المزارعين على الممارسات الزراعية السليمة ومراحل الإنتاج، بما يسهم في ‏تحسين جودة المحاصيل وتسويقها، مشيداً بدور منظمة أوكسفام والجهات الشريكة ‏والمجتمعات المحلية ومحافظة ريف دمشق في إنجاز المشروع.‏

من جانبه، أعرب المزارع عرفات إبراهيم عثمان من قرية القيسا عن ارتياحه لافتتاح ‏السوق، الذي يوفر فرصة مناسبة لتسويق المنتجات الزراعية، مشيراً إلى أهمية ‏توسيعه مستقبلاً لاستيعاب مزيد من المنتجين وتلبية احتياجات المتسوقين.‏

وحضر افتتاح السوق محافظ ريف دمشق عامر الشيخ، وعدد من المعنيين وممثلي ‏الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع.‏

ويهدف مشروع ‌‎”‎استدامة‎”‎، الذي تنفذه منظمة “أوكسفام” في ريف دمشق ودير ‏الزور، إلى دعم القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي وسبل العيش، من خلال تأهيل ‏منشآت الري، وتدريب المزارعين، ودعم المشاريع الصغيرة، وإنشاء أسواق لتسويق ‏المنتجات الزراعية.‏