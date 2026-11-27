ريف دمشق-سانا
افتتحت محافظة ريف دمشق، بالتعاون مع منظمة “أوكسفام”، أمس الخميس السوق الزراعي في بلدة النشابية، بعد استكمال أعمال إنشائه، وذلك بالتزامن مع اختتام المنظمة مشروع “استدامة” في المحافظة، الهادف إلى دعم المزارعين والمنتجين المحليين.
ويضم السوق 25 كشكاً تجارياً، ومنطقة للفرز والتوضيب، ومستودعات للتبريد، ومبنى إدارياً، إضافة إلى الطرق الداخلية والمرافق الخدمية، بما يسهم في تنظيم حركة البيع والتسويق، وتحسين جودة المنتجات الزراعية وتوفير بيئة مناسبة لتسويق المحاصيل المحلية.
دعم المزارعين وتوسيع التسويق المحلي
وأوضح مدير زراعة دمشق وريفها، زيد أبو عساف، لـ سانا، أن افتتاح السوق يهدف إلى إيجاد منفذ مباشر لتسويق منتجات الفلاحين وإيصالها إلى المستهلكين، بما يحد من دور الوسطاء ويحسّن عوائد المزارعين، ويوفر المنتجات للمواطنين بأسعار مناسبة.
وبيّن أن مديرية الزراعة أشرفت على تنفيذ المشروع ومتابعته، ونظمت مدارس حقلية لتدريب المزارعين على الممارسات الزراعية السليمة ومراحل الإنتاج، بما يسهم في تحسين جودة المحاصيل وتسويقها، مشيداً بدور منظمة أوكسفام والجهات الشريكة والمجتمعات المحلية ومحافظة ريف دمشق في إنجاز المشروع.
من جانبه، أعرب المزارع عرفات إبراهيم عثمان من قرية القيسا عن ارتياحه لافتتاح السوق، الذي يوفر فرصة مناسبة لتسويق المنتجات الزراعية، مشيراً إلى أهمية توسيعه مستقبلاً لاستيعاب مزيد من المنتجين وتلبية احتياجات المتسوقين.
وحضر افتتاح السوق محافظ ريف دمشق عامر الشيخ، وعدد من المعنيين وممثلي الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع.
ويهدف مشروع ”استدامة”، الذي تنفذه منظمة “أوكسفام” في ريف دمشق ودير الزور، إلى دعم القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي وسبل العيش، من خلال تأهيل منشآت الري، وتدريب المزارعين، ودعم المشاريع الصغيرة، وإنشاء أسواق لتسويق المنتجات الزراعية.