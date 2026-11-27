دمشق-سانا

لم يكن اختيار قرية قبتان الجبل في ريف حلب الغربي نقطة انطلاق لمعركة “ردع العدوان”، مجرد تعديل جغرافي في خطة عسكرية كانت تتجه في البداية إلى أورم الصغرى، بل جاء نتيجة قرار عسكري أعاد رسم نقطة الاختراق الأولى، مستنداً إلى اعتبارات تكتيكية واستخباراتية هدفت إلى تحقيق المفاجأة وإرباك حسابات النظام البائد.

فبعد رصد قوات النظام المنطقة التي كان مقرراً أن تنطلق منها العملية، وتكثيف عمليات الاستطلاع وتعزيز التحصينات فيها، قررت قيادة العملية تغيير المسار باتجاه قبتان الجبل، التي أسهمت طبيعتها الجبلية الوعرة ووديانها العميقة، إلى جانب تعرضها المتكرر لقصف قوات النظام خلال فترة الإعداد، في تقليل احتمالات توقعه أن تكون ممراً رئيسياً للمعركة، ما أتاح لقوات “ردع العدوان” استثمار عنصر المفاجأة.

ومن قبتان الجبل انطلقت الشرارة الأولى لمعركة “ردع العدوان”، التي سرعان ما تجاوزت حدود ريف حلب الغربي، وفتحت الطريق أمام تحرير مدينة حلب، ثم امتداد العمليات نحو حماة وحمص وصولاً إلى دمشق، وانهيار النظام وتحرير سوريا بالكامل في الثامن من كانون الأول 2024.

وتكشف شهادات قادة عسكريين شاركوا في التخطيط والتنفيذ، أن اختيار قبتان الجبل لم يكن سوى جزء من منظومة تحضيرات معقدة، شملت إخفاء الحشود العسكرية، وتأمين مسارات العبور، وإعادة توزيع القوات وتنسيق الهجوم بين محاور متعددة، وهي تفاصيل تكشف كيف تحولت قرية في ريف حلب الغربي إلى نقطة انطلاق لعملية عسكرية شكلت منعطفاً في مسار الثورة السورية.

ستة محاور.. وهدف واحد هو حلب

في تصريح أدلى به ضمن فيلم “ردع العدوان” الذي أنتجته الإخبارية السورية قبل نحو عام، يقدم رئيس هيئة الأركان العامة اللواء علي النعسان، صورة شاملة عن الخطة العسكرية، موضحاً أن القيادة رتبت ستة محاور رئيسية للوصول إلى حلب، هي سراقب وكفر حلب والفوج 46 ومعامل الزعتري وأورم الكبرى وبسرطون، بحيث تتوزع المهام بين الاختراق والتطوير والالتفاف وتطويق المدينة.

وأوضح اللواء النعسان أن محور الفوج 46 كان من المحاور الرئيسية، نظراً إلى طبيعة الموقع المحصنة، وأن الضربة الأولى استهدفته، قبل تطوير التقدم باتجاه مناطق المهندسين والشيخ عقيل، ثم العمل باتجاه العيس وخان طومان، بما يسمح بالالتقاء مع المحاور الأخرى وإحاطة حلب من جهاتها المختلفة.

وفي المقابل، كان لمحور معامل الزعتري مهام تتعلق بالسيطرة على التجمعات العسكرية وتطوير التقدم باتجاه جمعية الرضوان وكفرجوم وكفرناها، وصولاً إلى منطقة الراشدين في حلب.

أما محور أورم الكبرى، فكان يستهدف السيطرة على البلدة وتطوير الهجوم باتجاه كفرناها وخان العسل، في حين كُلّف محور بسرطون بالتقدم باتجاه عاجل وعويجل والهوتي، والالتقاء مع بقية القوات.

ووفق اللواء النعسان، تعكس هذه الخريطة أن الهدف لم يكن التقدم عبر طريق واحد، وإنما توزيع الضغط على دفاعات النظام البائد، ومنعه من تركيز قواته في مواجهة محور منفرد.

قبتان الجبل.. التحضير للاختراق

لكن تنفيذ هذه الخطة احتاج إلى إجراءات استثنائية، وخصوصاً في محور قبتان الجبل، الذي واجه تحدياً كبيراً تمثل في حقول الألغام المزروعة بطريقة هندسية معقدة.

ويكشف النعسان أن القيادة كلفت مجموعات نخبوية من سرايا الهندسة بتجهيز مسارات العبور، من دون إطلاعها على الهدف النهائي للمهمة.

وقبل المعركة بنحو ثلاثة أيام، استُغل الضباب لتنفيذ عمليات تفكيك الألغام، بما فيها حقول قريبة من مواقع النظام، مؤكداً أن بعض الألغام كانت مزروعة على مسافات لا تتجاوز 10 إلى 15 متراً من الدشم العسكرية.

ويتقاطع ذلك مع شهادة قائد الفرقة 44 العميد عبد الرحمن الخطيب، الذي يوضح أن فرق الاستطلاع والرصد عملت على إزالة الألغام الحقيقية ووضع أخرى وهمية غير قابلة للانفجار في مسارات محددة، بهدف فتح ثغرات تسمح بمرور القوات والآليات نحو المواقع الدفاعية.

ويصف العميد الخطيب هذه المهمة بأنها من أصعب إجراءات التحضير وأكثرها خطورة، مشيراً إلى أن فتح الثغرات في حقول الألغام كان من أهم المؤشرات التي مهدت للاختراق، ولا سيما أن الألغام كانت تمثل عائقاً رئيسياً أمام تقدم القوات.

سرية الحشد وإخفاء ساعة الصفر

وإلى جانب تأمين الطرق، كان الحفاظ على سرية التحركات أحد أبرز عناصر الخطة، حيث يشرح نائب وزير الدفاع اللواء محمد خير شعيب، أن الحشد العسكري بدأ قبل المعركة بشهرين أو أكثر، مع نقل الدبابات والمدفعية إلى منطقة العمل، بالتزامن مع بث إشاعات عن احتمال عدم تنفيذ أي هجوم.

ويكشف شعيب أن بعض المصفحات نُقلت داخل شاحنات، وأن موعد ساعة الصفر لم يُكشف حتى لقادة الألوية والكتائب، موضحاً أن القوات المشاركة في محور قبتان الجبل وصلت إلى خط الجبهة قبل ساعة أو ساعتين فقط من بدء المعركة.

ويضيف قائد الفرقة 44 العميد عبد الرحمن الخطيب، أن الحشد جرى بأسلوب مشابه، إذ نُقل المقاتلون من منازلهم بملابس مدنية، مع وضع تجهيزاتهم العسكرية في حقائب، كما أُخفيت المصفحات والدبابات تحت الأرض لتجنب رصدها من قبل قوات النظام.

ويكشف الخطيب أيضاً عن اعتماد خطة لإدخال مجموعات خلف خطوط العدو قبل بدء الهجوم، بهدف السيطرة على طرق ومواقع مهمة، ضمن إجراءات هدفت إلى تسهيل الاختراق وتوسيع نطاقه.

الضربة الأولى وتفكيك الدفاعات

وعن لحظات بدء الهجوم، يوضح اللواء النعسان أن مجموعات من نخبة المقاتلين كانت متمركزة خلف التلال التي حُددت ضمن الخطة، بهدف السيطرة عليها بالتزامن مع تقدم القوات المقتحمة، كما شاركت المدفعية وطيران الشاهين في استهداف مواقع تحشيد قوات النظام وغرف العمليات ومنظومات الاتصالات.

ويرى النعسان أن سرعة الاختراق والجرأة في التقدم أربكت قوات النظام، وأسهمت في رفع معنويات المقاتلين، الأمر الذي استُثمر لتوسيع التقدم نحو المناطق التالية.

ويقدم قائد الفرقة 52 العميد هيثم العلي، تفاصيل إضافية عن هذه المرحلة، موضحاً أن الضربة الأولى استهدفت كسر الخط الدفاعي الأول، بالتزامن مع تحرك مجموعات من النخبة نحو التلال الاستراتيجية وغرف العمليات.

ويشير العلي إلى مشاركة نحو 12 مقاتلاً من هذه المجموعات في استهداف بعض المواقع، قبل السيطرة على قبتان الجبل والشيخ عقيل، ثم تطوير الهجوم باتجاه كفر بسين والسلوم والقاسمية وحور.

أما قائد الفرقة 56 العميد منير الشيخ، فيسلط الضوء على أهمية محور الفوج 46، الذي كان ضمن مسؤولية قواته، واصفاً إياه بأنه موقع شديد التحصين، يضم حقول ألغام وخطوطاً دفاعية متعددة، الأمر الذي جعله من المواقع العسكرية المهمة في المنطقة.

من جهته، يوضح قائد الفرقة 82 العميد خالد الحلبي، أن محور سراقب كان يؤدي مهمة موازية، تمثلت في منع انتقال الهجوم إلى المناطق المحررة في إدلب وأريحا، إلى جانب قطع طريق الـ M5.

ويضيف الحلبي أن التطور السريع باتجاه حلب دفع القيادة إلى توجيه جزء من القوة الأساسية نحو المحور الذي شهد الاختراق باتجاه المدينة.

من قبتان الجبل إلى مداخل حلب

ويكشف اللواء النعسان عن جانب آخر من إدارة المعركة، يتمثل في وجود محورين للإشغال، كان الهدف منهما إبقاء قوات النظام البائد منشغلة ومنعها من سحب التعزيزات باتجاه حلب، مبيناً أن النظام أصدر أوامر باستنفار قواته والإبقاء على المؤازرات في مواقعها.

ويضيف رئيس هيئة الأركان أن سرعة التقدم باتجاه عنجارة دفعت إلى إبلاغ القائد أحمد الشرع بضرورة تحريك بقية المحاور لتخفيف الضغط عن محور قبتان الجبل، في إشارة إلى الترابط بين الاختراق الأول وبقية العمليات الميدانية.

قراءة جغرافية واستراتيجية

وفي قراءة للأهمية الجغرافية للمحور، يرى الخبير العسكري العميد عبد الله الأسعد في تصريح لـ سانا، أن ريف حلب الغربي لم يكن مجرد منطقة انتظار أو حشد، بل قاعدة انطلاق قريبة من خطوط العمليات الأساسية، تسمح بالمناورة والالتفاف باتجاه المواقع العسكرية الرئيسية، ولا سيما الفوج 46 ومداخل حلب.

ويشير الأسعد إلى أن التنسيق بين الفصائل وتحديد قطاعات العمل، إلى جانب الانتقال السريع والسري من التحضير إلى الهجوم، أسهم في تحقيق الأهداف الميدانية خلال فترة قصيرة.

أما الخبير العسكري العقيد هيثم إدريس، فيعتبر أن تغيير نقطة الانطلاق من أورم الصغرى إلى قبتان الجبل كان قراراً مرتبطاً بالخداع الاستراتيجي والمباغتة، بعد ورود معلومات عن اطلاع النظام البائد على أجزاء من الخطة الأولية وتعزيز دفاعاته في المحور المتوقع.

ويرى إدريس أن القرار عكس مرونة القيادة في تعديل خططها وفق المعلومات الجديدة، لكنه يشدد على أن نجاح الاختراق لم يكن نتيجة تغيير المحور وحده، بل احتاج إلى معلومات دقيقة وسرية في التحضير وقدرة على استثمار المفاجأة ميدانياً.

ويضيف أن قبتان الجبل كانت بوابة الاختراق العسكري، فيما شكلت حلب نقطة التحول الكبرى، قبل انتقال العمليات إلى حماة وحمص ثم دمشق، لكنه ينبه إلى أن انهيار النظام البائد ارتبط بمجموعة عوامل عسكرية وبنيوية، من بينها تراجع الجاهزية والمعنويات.

وهكذا، لم تكن قبتان الجبل مجرد نقطة انطلاق جغرافية لمعركة “ردع العدوان”، بل محطة التقت فيها قرارات تغيير الخطة وسرية التحضير وتعدد المحاور وسرعة التنفيذ، لتتحول هذه القرية في الذاكرة الشعبية والإعلامية إلى رمز لبداية الحكاية ونقطة العبور نحو حلب ودمشق.