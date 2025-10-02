استبدال جزء من شبكة المياه في بلدة زملكا بريف دمشق لتحسين الواقع الخدمي للأهالي
انطلاق المؤتمر العلمي الأول لمبادرة طب الطوارئ السورية على مدرج جامعة دمشق
“بوصلتك الجامعية”.. فعالية في طرطوس لتعريف الطلاب بالمسار الأكاديمي المناسب
أزمة المواصلات في القنيطرة، بين مطالب السائقين ومعاناة الأهالي
الانتهاء من تجهيز 500 مقعد خشبي لدعم المؤسسات التعليمية
خدمات إلكترونية متكاملة للمواطنين في مديرية بريد القنيطرة
تفريغ باخرة محملة بـ 24 ألف طن من الذرة العلفية وكسبة فول الصويا في مرفأ اللاذقية
