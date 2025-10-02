انطلاق المؤتمر العلمي الأول لمبادرة طب الطوارئ السورية على مدرج جامعة دمشق

انطلاق حملة التشجير “شوارعنا الخضراء” ضمن حملة حماة تنبض من جديد
وزير الأوقاف يلتقي عدداً من أبناء الجالية السورية في إسطنبول
المحامي العام بدمشق: العدالة بدأت تأخذ مجراها ولن يفلت أحد من العقاب
كاميرا سانا توثق آثار الدمار في بلدة دير سلمان بريف دمشق والتي لم تسلم من همجية النظام البائد
قلعة صلاح الدين في اللاذقية.. روعة العمارة الدفاعية
