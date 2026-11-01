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ماذا نعرف عن الكستناء في “ضهر القصير” بريف حمص الغربي؟

على مساحة 1500 هكتار يمتد موقع “ضهر القصير” في ريف حمص الغربي, تشكل أشجار الكستناء الهوية البصرية الأبرز للموقع، حيث تشغل المساحة الأكبر بنسبة تصل إلى 35% من إجمالي ثروته الحراجية.

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